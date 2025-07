Turistka razkrila, koliko je zapravila na Krku. Zgroženi komentatorji: "Za to ceno greš lahko za 14 dni v Mehiko."

Srbska turistka je v sarkastičnem videoposnetku na svojem profilu na TikToku delila, koliko je za štiri dni zapravila na Krku, kjer je dopustovala v družbi moža. Številni, med njimi tudi Hrvati, so prepričani, da so jo obrali in da je svoj oddih krepko preplačala.

Srbska turistka Sandra Stanojević je na svojem profilu na družbenem omrežju TikTok delila svojo izkušnjo dopustovanja na otoku Krk, kjer je skupaj z možem preživela štiri dni. Številni komentatorji so prepričani, da je glede na ceno, ki jo je za svoj obisk plačala (štiri tisoč evrov za štiri dni), plačala mnogo preveč.

"Za samo štiri tisoč evrov sva jaz in moj mož štiri dni preživela na Hrvaškem, na Krku. Nad paketom sva bila popolnoma navdušena, otok pa je tako lep in simpatičen, da sva morala rezervirati in ostati še pet dni. Če želite obiskati ta otok tudi vi, imam topla priporočila za vas," je Sandra v sarkastičnem tonu povedala v videu na TikToku in videoposnetek naslovila s "Topla priporočila".

Njene namere, da se šali in da vsekakor meni, da je za svoj dopust plačala preveč, pa niso prepoznali vsi komentatorji. Čeprav je turistka svojo ceno štiri tisoč evrov, ki jih je porabila, naslovila s "samo", so mnogi komentirali, da je to previsoka cena za tako malo dni in da jih je nekdo "močno finančno odrl". Mnogi so tudi trdili, da to ni realna cena in da po njihovem mnenju za toliko denarja sploh ni mogoče najti nastanitve na Krku.

"Nekdo vas je ogoljufal"

"Oprostite, ampak nekdo vas je ogoljufal", "Za tisoč evrov sem obiskal Zanzibar", "Lahko greš za 14 dni v Mehiko za štiri tisoč evrov", "Lažeš, živim na Krku in tam ni tako drage nočitve", so bili samo nekateri izmed komentarjev, ki so se zvrstili pod njeno objavo.

Mnogi pa so tudi prepoznali namero srbske turistke, da je njena objava narejena in objavljena s kančkom sarkazma ter da se tudi sama strinja, da so cene na Krku res zelo visoke, dopust pa drag. "Očitno se ženska šali," je zapisal eden izmed komentatorjev, spet drugi pa niso bili povsem prepričani, ali je srbska turistka z objavo mislila resno ali pa je bil njen videoposnetek dejansko res sarkastičen.

"To mora biti sarkazem, ker štiri tisoč evrov za štiri dni za dve osebi na Krku?" je zapisal še eden izmed komentatorjev, z všečkom na komentar pa mu je pritrdila tudi tiktokerka.

