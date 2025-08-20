Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Sreda, 20. 8. 2025, 12.26

Inflacija v območju z evrom julija ostala pri 2,0 odstotka, v EU navzgor na 2,4 odstotka

St. M., STA

Najnižjo stopnjo so imeli Ciper (0,1 odstotka), Francija (0,9 odstotka) in Irska (1,6 odstotka), najvišjo Romunija (6,6 odstotka), Estonija (5,6 odstotka) in Slovaška (4,6 odstotka). Slovenija je bila nad povprečjem, letna stopnja inflacije je julija znašala 2,9 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke več kot junija.

Najnižjo stopnjo so imeli Ciper (0,1 odstotka), Francija (0,9 odstotka) in Irska (1,6 odstotka), najvišjo Romunija (6,6 odstotka), Estonija (5,6 odstotka) in Slovaška (4,6 odstotka). Slovenija je bila nad povprečjem, letna stopnja inflacije je julija znašala 2,9 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke več kot junija.

Foto: Shutterstock

Evropski statistični urad Eurostat je danes v drugi oceni potrdil dvoodstotno letno inflacijo v območju evra v juliju, kar je enako kot junija. V EU je julija stopnja znašala 2,4 odstotka, potem ko je bila mesec prej pri 2,3 odstotka. V Sloveniji je porasla z junijskih 2,5 na 2,9 odstotka.

Letna stopnja inflacije v območju z evrom je bila julija letos nižja kot leto prej, ko je znašala 2,6 odstotka. Tudi v EU bila inflacija nižja kot julija lani, ko je znašala 2,8 odstotka, je objavil evropski statistični urad.

Največ prispevale storitve

Julija letos so k inflaciji v območju z evrom največ prispevale podražitve storitev, in sicer 1,46 odstotne točke, dražje so bile za 3,2 odstotka. Za 3,3 odstotka dražji hrana, alkohol in tobak so indeks zvišali za 0,63 odstotne točke, za 0,8 odstotka dražje neenergetske industrijske dobrine pa za 0,18 odstotne točke. Inflacijo je blažila za 2,4 odstotka cenejša energija, ki je stopnjo znižala za 0,23 odstotne točke.

Letna stopnja inflacije je bila julija višja kot junija v 13 državah članicah, v šestih je ostala nespremenjena, v osmih pa se je znižala.

Najvišja v Romuniji, najnižja na Cipru

Najnižjo stopnjo so imeli Ciper (0,1 odstotka), Francija (0,9 odstotka) in Irska (1,6 odstotka), najvišjo Romunija (6,6 odstotka), Estonija (5,6 odstotka) in Slovaška (4,6 odstotka).

Slovenija je bila nad povprečjem, letna stopnja inflacije je julija znašala 2,9 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke več kot junija.

Na mesečni ravni so cene v območju z evrom ostale nespremenjene, v EU pa so se zvišale za 0,1 odstotka. V Sloveniji je mesečna stopnja inflacije znašala 0,3 odstotka.

