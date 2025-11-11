V Evropski uniji se stanje na področju migracij izboljšuje, v danes objavljenem prvem letnem poročilu v okviru izvajanja pakta EU o migracijah in azilu ocenjuje Evropska komisija. Ob tem je predstavila predlog solidarnostnega mehanizma, v okviru katerega bodo članice, ki so pod migracijskim pritiskom, upravičene do podpore drugih držav.

Letno poročilo o migracijah in azilu kaže, da se je stanje na področju migracij v obravnavanem obdobju, tj. med julijem lani in junijem letos, izboljševalo, so sporočili s komisije. Število nezakonitih prehodov meja se je v tem obdobju zmanjšalo za 35 odstotkov. "To je rezultat sodelovanja z našimi mednarodnimi partnerji," je ob predstavitvi poročila povedal evropski komisar za notranje zadeve Magnus Brunner.

Kljub izboljšanju pa izzivi ostajajo, poudarjajo v Bruslju. Med temi so našteli nadaljnji pritisk nezakonitih prihodov migrantov in njihovo nedovoljeno gibanje znotraj EU, oskrbo beguncev iz Ukrajine, uporabo migracij kot orožja s strani Rusije in Belorusije na zunanjih mejah U nije, pa tudi težave pri vračanju migrantov v tretje države.

Predlog ni javno dostopen

Na podlagi poročila na komisiji ocenjujejo, da se stanje na področju migracij v posameznih članicah razlikuje. Pod migracijskim pritiskom sta zaradi nesorazmernega števila prihodov migrantov v zadnjem letu Grčija in Ciper. To velja tudi za Španijo in Italijo, ki pa sta pod pritiskom zaradi nesorazmernega števila prihodov migrantov po reševalnih akcijah na morju. Te štiri države bodo tako od sredine prihodnjega leta, ko se bo začel migracijski pakt v celoti uporabljati, upravičene do podpore drugih držav članic v okviru solidarnostnega mehanizma EU.

Evropska komisija je danes predstavila predlog tega mehanizma, v katerega bodo lahko članice prispevale s premestitvami prosilcev za azil oziroma oseb z mednarodno zaščito iz prizadetih članic, finančno ali pa z nudenjem operativne podpore. Predlog, ki ga bodo zdaj obravnavale države članice v Svetu EU, ni javno dostopen. "S solidarnostnim mehanizmom bomo imeli uravnotežen sistem podpore, pri čemer bodo države članice odločale o tem, kako bodo prispevale," je dejal Brunner.

Bruselj je ob tem ocenil tudi pripravljenost držav članic na izvajanje maja lani sprejetega pakta o migracijah in azilu. Pozval jih je, naj pospešijo sprejemanje potrebnih reform, da bodo do junija 2026 pripravljene na izvajanje.