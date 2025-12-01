Bo Anaheim vendarle zmagal v gosteh?

V noči na torek bo v ligi NHL na sporedu pet obračunov. Zanimiva tekma se obeta med Anaheim Ducks in St. Louis Blues.

Anaheim Ducks, prva ekipa v pacifiški diviziji, bo v St. Louisu poskušal prekiniti niz štirih zaporednih porazov na gostovanjih. Ducks imajo kljub težavam še vedno pozitiven skupni izkupiček in dobro razliko v golih. St. Louis Blues doma igrajo povprečno in imajo občutno slabšo gol razliko.

Ključni mož za St. Louis bo Jake Neighbours, v zadnjem obdobju dobro formo kaže tudi Dylan Holloway. Na drugi strani Anaheim lahko računa na Cutterja Gauthierja in Olena Zellwegerja.

Prvi bodo na led stopili Columbus Blue Jackets in New Jersey Devils v Newarku, Pittsburgh Penguins in Philadelphia Flyers se bodo pomerili v Philadelphii, Winnipeg Jets in Buffalo Sabres bosta igrala v KeyBank Centru, Utah Mammoth pa bo gostoval pri San Jose Sharks v Kaliforniji.

