Kopitar zabil ob zmagi proti Vancouvru

Pester sobotni večer in noč na nedeljo sta prinesla kar 11 tekem v ligi NHL. Še drugi večer zapored so bili na delu Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki so po podaljšku z 2:1 ugnali Vancouver Canucks. Hrušičan je zabil prvi zadetek za kralje in skupno petega v sezoni, srečanje pa je v četrti minuti dodatnega igralnega časa odločil Adrian Kempe.

Prvi zadetek na tekmi je v 18. minuti dosegel kapetan Los Angelesa Anže Kopitar, potem ko je v gneči sredi nasprotnikove tretjine prišel do ploščka in ga poslal mimo Kevina Lenkinena v vratih gostov. Kanadčani so izenačili po treh minutah druge tretjine, potem ko je bil natančen Evander Kane. Kralji so imeli manjšo premoč v zadnji tretjini, vendar mreže tekmecev niso zatresli. Tudi kralji sami so ob koncu po nekaj napakah v svoji tretjini trpeli, a zdržali.

V dodatnem delu so imeli domači znova premoč in pred odločilnim zadetkom zatresli tudi vratnico. Trenutek odločitve je prišel po 3:58 minute podaljšane igre, ko je bil natančen Adrian Kempe. Igralci so se že napotili v slačilnice, ko so sodniki še enkrat preverili dogajanje na ledu, a odločitve niso spremenili.

Kralji so z 12. zmago v sezoni, od tega peto po podaljšku, napredovali na peto mesto zahodne konference in imajo 31 točk. Toliko jih ima na vrhu pacifiške skupine tudi mestni tekmec Anaheim.

Kopitar je na ledu preživel 19:12 minute in dobil 54-odstotkov sodniških metov. To sezono je na 21 tekmah dosegel pet golov in osem podaj. Anton Forsberg je v domačih vratih ustavil 19 od 20 strelov tekmecev, na drugi strani pa je Lenkinen od 23 strelov iz mreže pobral dva ploščka.

Naslednji dvoboj kralje čaka v na sredo po srednjeevropskem času, ko se bodo udarili z Washington Capitals z Aleksandrom Ovečkinom na čelu.

Liga NHL, 29. november

Lestvici

