Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ja. M., STA

Nedelja,
30. 11. 2025,
7.25

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Anže Kopitar Anže Kopitar Los Angeles Kings liga NHL NHL

Nedelja, 30. 11. 2025, 7.25

49 minut

Liga NHL, 29. november

Kopitar zabil ob zmagi proti Vancouvru

Avtorji:
Ja. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anže Kopitar, Los Angeles Kings | Anže Kopitar je dosegel peti zadetek v sezoni. | Foto Reuters

Anže Kopitar je dosegel peti zadetek v sezoni.

Foto: Reuters

Pester sobotni večer in noč na nedeljo sta prinesla kar 11 tekem v ligi NHL. Še drugi večer zapored so bili na delu Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki so po podaljšku z 2:1 ugnali Vancouver Canucks. Hrušičan je zabil prvi zadetek za kralje in skupno petega v sezoni, srečanje pa je v četrti minuti dodatnega igralnega časa odločil Adrian Kempe.

Prvi zadetek na tekmi je v 18. minuti dosegel kapetan Los Angelesa Anže Kopitar, potem ko je v gneči sredi nasprotnikove tretjine prišel do ploščka in ga poslal mimo Kevina Lenkinena v vratih gostov. Kanadčani so izenačili po treh minutah druge tretjine, potem ko je bil natančen Evander Kane. Kralji so imeli manjšo premoč v zadnji tretjini, vendar mreže tekmecev niso zatresli. Tudi kralji sami so ob koncu po nekaj napakah v svoji tretjini trpeli, a zdržali.

V dodatnem delu so imeli domači znova premoč in pred odločilnim zadetkom zatresli tudi vratnico. Trenutek odločitve je prišel po 3:58 minute podaljšane igre, ko je bil natančen Adrian Kempe. Igralci so se že napotili v slačilnice, ko so sodniki še enkrat preverili dogajanje na ledu, a odločitve niso spremenili.

Kralji so z 12. zmago v sezoni, od tega peto po podaljšku, napredovali na peto mesto zahodne konference in imajo 31 točk. Toliko jih ima na vrhu pacifiške skupine tudi mestni tekmec Anaheim.

Kopitar je na ledu preživel 19:12 minute in dobil 54-odstotkov sodniških metov. To sezono je na 21 tekmah dosegel pet golov in osem podaj. Anton Forsberg je v domačih vratih ustavil 19 od 20 strelov tekmecev, na drugi strani pa je Lenkinen od 23 strelov iz mreže pobral dva ploščka.

Naslednji dvoboj kralje čaka v na sredo po srednjeevropskem času, ko se bodo udarili z Washington Capitals z Aleksandrom Ovečkinom na čelu.

Liga NHL, 29. november

Lestvici

Preberite še:

Aleksander Ovečkin
Sportal Ovečkin spet v polno, Colorado spet brez prejetega zadetka
Dallas Stars
Sportal Osamela tekma, a kar 11 golov: Dallas se je znesel nad podprvaki
Brandt Clarke
Sportal V Los Angelesu je bilo napeto, Anže Kopitar s Kralji do zmage dve sekundi pred koncem #video
Anže Kopitar Anže Kopitar Los Angeles Kings liga NHL NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.