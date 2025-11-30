Flamengo četrtič zmagovalec pokala Libertadores

Brazilski Flamengo je četrtič osvojil pokal Libertadores, južnoameriško različico evropske lige prvakov. V povsem brazilskem finalu je klub iz Rio de Janeira v perujski prestolnici Limi premagal Palmeiras z 1:0 (0:0).

S to zmago Flamenga na stadionu Monumental si Brazilija zdaj z Argentino deli rekord po številu osvojenih naslovov v najprestižnejšem klubskem tekmovanju Južne Amerike - obe jih imata po 25.

Edini gol na tekmi je z glavo po podaji urugvajskega vezista Giorgiana de Arrascaete v 67. minuti dosegel Danilo, ki je imel dolgo kariero v Evropi in igral za klube, kot so Real Madrid, Manchester City in Juventus Torino.

Zmaga je še en uspeh za trenerja Filipeja Luisa, ki je ekipo prevzel pred dobrim letom dni, ko je Tite dobil nogo. Nekdanji dolgoletni soigralec slovenskega vratarja Jana Oblaka pri Atletico Madridu je s Flamengom v Braziliji že osvojil več naslovov, vključno s pokalom. Nekdanji brazilski reprezentant je profesionalno nogometno kariero pri Flamengu končal decembra 2023.

Pokal Libertadores, ki poteka od leta 1960, je primerljiv z evropsko ligo prvakov. Brazilski klubi so zadnja leta prevladovali v tem tekmovanju in od leta 2019 zmagali v vseh sedmih finalih. Flamengo ima poleg finala v Limi naslove tudi iz let 1981, 2019 in 2022 - več kot kateri koli drug brazilski klub pred njim.

V Limo je na finale pripotovalo približno 50.000 Brazilcev. V petek je v nesreči umrl eden od navijačev Palmeirasa. Med rajanjem na odprtem turističnem avtobusu je z nekaj drugimi navijači udaril z glavo ob most in omahnil, so poročali lokalni mediji.