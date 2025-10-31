Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
31. 10. 2025,
8.03

1 ura, 43 minut

Flamengo pokal Libertadores Palmeiras

Petek, 31. 10. 2025, 8.03

1 ura, 43 minut

Pokal libertadores

Še en brazilski finale pokala libertadores

STA

Palmeiras | Palmeiras so Sao Paulu nadoknadil veliko razliko in se uvrstil v finale. | Foto Guliverimage

Palmeiras so Sao Paulu nadoknadil veliko razliko in se uvrstil v finale.

Foto: Guliverimage

Finale pokala libertadores, južnoameriške različice evropske lige prvakov, bo ponovno v celoti brazilski, potem ko se je Palmeiras v Sao Paulu premagali ekvadorsko ekipo iz Quita s 4:0 in nadoknadil veliko razliko po presenetljivem porazu z 0:3 prejšnji teden.

Palmeiras se bo 29. novembra v Limi pomeril s Flamengom v sedmem zaporednem finalu med dvema brazilskima kluboma.

Najbolj cenjeni ekipi na celini sta naslove osvojili vsaka po trikrat. Pred tem sta se v finalu srečali leta 2021 in je naslov osvojil Palmeiras, klub iz Sao Paula.

Nogometaši Palmeirasa, ki jih od leta 2020 vodi Portugalec Abel Ferreira, najbolj odlikovani tuji trener doslej v Braziliji, bodo po impresivnem preobratu prispeli z zmagovito miselnostjo. A morajo biti previdni, saj jih je njihov nasprotnik, klub iz Rio de Janeira, sredi oktobra v ligi premagal s 3:2. V polfinalu se je mučil proti Racingu iz Argentine in slavil s skupnim izidom 1:0.

Kdorkoli bo zmagal na zaključni tekmi sezone v Limi, bo postal najuspešnejša brazilska ekipa v tekmovanju s štirimi naslovi.

Copo je aprila zaznamovala smrt dveh mladih navijačev, ki sta umrla v stampedu v Čilu, ko sta navijača poskušala med tekmo vdreti na stadion.

