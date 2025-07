Nogometaš Flamenga Henrique vpleten v domnevno dogovarjanje izidov tekem

Nogometaš Flamenga Bruno Henrique bo moral v Braziliji pred sodišče zaradi športnih goljufij, katerih cilj je bil domnevno okoriščanje njegovih sorodnikov s spletnimi stavami, je razvidno iz sodne odločbe, ki jo je pridobila francoska tiskovna agencija AFP. Henrique in njegov brat se morata v skladu s sodbo v 10 dneh pojaviti pred sodnikom.

Napadalec je obtožen dogovarjanja o izidih tekem, ki se kaznuje z dvema do šestimi leti zapora. Kljub pravnim težavam Bruno Henrique še naprej igra za Flamengo in je junija nastopil na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA. Pred kratkim je bil kapetan ekipe, ki je v sredo zmagala v dvoboju z Red Bull Bragantino v brazilski ligi.

Štiriintridesetletnega Henriqueja so junija obtožili, da si je leta 2023 namerno prislužil rumena kartona med domačo ligaško tekmo, da bi v igrah na srečo korist dobile osebe iz njegovega družinskega kroga.

"Informacije kažejo na obstoj kaznivega dejanja obtoženega Bruna Henriqueja," je sodnik sodišča v Brasiliji dejal v odločbi, s katero je bilo dovoljeno sojenje igralcu.

Primer se osredotoča na tekmo, ki jo je Flamengo novembra 2023 v brazilski ligi izgubil proti Santosu z 1:2. Henrique je prejel rumeni karton zaradi prekrška, nato pa še drugega zaradi žalitve sodnika, zaradi česar je bil izključen.

Foto: Guliverimage

Dokazi: "namerno je ravnal tako, da je bil kaznovan s kartonom"

Policija je v mobitelu njegovega brata Wanderja Nunesa, ki mu bodo prav tako sodili, našla več obremenjujočih sporočil. Po besedah sodnika je policijska preiskava ugotovila, da je Henrique "namerno ravnal tako, da bi bil kaznovan s kartonom", medtem ko ga je brat spodbujal "z namenom pridobitve finančne koristi".

Novembra 2024 je policija izvedla več preiskav, med drugim v Henriquejevem domu v Riu de Janeiru in njegovi sobi v vadbenem centru Flamenga. Njegov brat, svakinja in bratranec naj bi dan pred tekmo ustvarili račune na spletnih stavnih platformah in stavili, da bo prejel rumeni karton.

Obtožbe o dogovarjanju tekem so v zadnjem obdobju pretresle brazilski nogomet, v preiskave pa so vpleteni veliki klubi v najmočnejši južnoameriški ligi. Državni kongres je ustanovil posebno komisijo za preiskavo tega vprašanja.