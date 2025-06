Bayern lahko pokvari načrte Benfici, Chelsea se mora še potruditi

Na ameriških zelenicah se nadaljujejo dvoboji na svetovnem klubskem prvenstvu. V noči na sredo bodo znani vsi potniki v osmini finala iz skupin C in D. Bayern in Flamengo sta si že priigrala napredovanje, v boju za drugo mesto pa bolje kaže Benfici in Chelseaju. Načrte jima bosta skušala prekrižati Boca Juniors in Esperance.