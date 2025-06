Hrvat po šokantni odločitvi znova kritiziral svetovno prvenstvo

Nogometaši Borussie iz Dortmunda so včeraj v drugem krogu skupine F svetovnega klubskega prvenstva v napetem obračunu s 4:3 premagali Mamelodi Sundowns. To je bila prva zmaga ekipe Nika Kovača po remiju z brazilskim Fluminensejem v prvem krogu. Za napredovanje v skupini bo dovolj remi proti Ulsanu v zadnjem krogu ali poraz Sundowns proti Fluminenseju. Kovač, ki se je odločil, da bodo rezervni igralci zaradi vročine prvi polčas na stadionu TQL v Ohiu spremljali v klimatizirani slačilnici, kar je sprožilo precej negodovanja med navijači, je bil po tekmi znova kritičen do razmer na zelenici.

"Potim se, kot da sem pravkar stopil iz savne," je hrvaški strateg Niko Kovač svoje stanje opisal v pogovoru za Dazn. "Za obe ekipi je bilo težko, a nasprotnik je tega vajen (Sundowns je iz Južne Afrike, op. p.). Strinjam se, da je bilo to daleč od naše najboljše igre, a danes je ni bilo mogoče zagotoviti. Zamenjave sem pustil v slačilnici, da jih zaščitim pred vročino," je pojasnil odločitev, da rezervni igralci prvi polčas na stadionu TQL v Ohiu spremljajo v ohlajeni garderobi.

To ni prvič, da je Kovač komentiral razmere, v katerih poteka klubsko svetovno prvenstvo. Pred dnevi je v intervjuju za nemške medije izpostavil, da so klubi z južne poloble v teh razmerah v prednosti.

"Klubi z juga so v prednosti"

"Klubi z juga so v veliki prednosti, saj so navajeni vročine. Lahko si predstavljate, kako se počutijo igralci, ko sredi dneva posije sonce. Videli ste, kakšne so temperature pri nas, in morate vedeti, da je na stadionih spodaj na igrišču temperatura redno dve ali tri stopinje višja," je po poročanju hrvaškega portal Index potarnal Kovač.

Ramy Bensebaini iz moštva Borussia Dortmund se hladi z mokro brisačo. Foto: Guliverimage

"Evropskim igralcem se ni enostavno privaditi na te razmere. Na splošno intenzivnost tekem ni posebej visoka, saj kaj takega pri teh temperaturah ni mogoče. To morajo vedeti ljudje, ki te tekme spremljajo po televiziji, če se sprašujejo, zakaj je tempo tako počasen," je dodal Kovač.

Na razmere, v kakršnih potekajo kolesarske dirke, najverjetneje ni pomislil.

