Evropska velikana po prvo zmago

Sobotni večer in noč na nedeljo prinašata nove štiri tekme na klubskem svetovnem prvenstvu. Na delu bosta evropska velikana Inter in Borussia Dortmund, ki po prvem krogu ne moreta biti najbolj zadovoljna, saj sta oba izsilila le točko.

Nerazzuri so po debaklu v finalu lige prvakov za uvod remizirali z Monterreyjem, sedaj pa jih čaka japonski izziv v obliko moštva Urawa, ki je v prvi tekmi klonilo proti argentinskemu velikanu River Plateu. Ta se bo tokrat udaril z Mehičani.

Tudi Borussia v prvem krogu ni navdušila in si razdelila po z brazilskim Fluminensejem. V drugem krogu rumeno-črne čaka dvoboj s prvakom Južnoafriške Republike Mamelodi Sundowns, ki so po prvem krogu na vrhu skupine, saj so na prvi tekmi ugnali južnokorejski Ulsan.

