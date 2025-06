Bayern že v osmini finala klubskega SP, napredoval tudi Flamengo

Nogometaši Bayerna so si po 2. krogu klubskega svetovnega prvenstva v ZDA že zagotovili osmino finala. Po visoki zmagi v 1. krogu proti Aucklandu z 10:0 so tokrat v Miamiju z 2:1 odpravili Boco Juniors.

Za Bavarce je Harry Kane prispeval gol in podajo. Anglež je zadel v 18. minuti, preden je v 66. Miguel Merentiel izenačil po izvrstnem samostojnem prodoru. Michael Olise je postavil končni izid v 84. minuti. Olise je sicer že v sedmi minuti zadel neposredno iz kota, vendar so sodniki gol razveljavili zaradi prekrška.

Pred tem je Benfica v skupini C proti Aucklandu slavila s 6:0 in je pri štirih točkah, potem ko je uvodoma igrala 2:2 z Boco. Benfica se je v Orlandu v prvem polčasu še mučila, dosegla le gol v sodnikovem dodatku, natančen je bil Angel De Maria, po prekinitvi zaradi grozečega neurja pa se je vendarle razigrala. V drugem polčasu je zabila pet golov, dva Leandro Barreiro, po enega pa Vangelis Pavlidis, Renato Sanches ter Di Maria, ki je končen izid spet postavil z enajstmetrovke v sodnikovem dodatku.

No mercy from Benfica 🥵🦅 pic.twitter.com/jCWmBWfg16 — 433 (@433) June 20, 2025

V skupini D je ponoči Esperance Tunis z 1:0 odpravil Los Angeles FC, kar pomeni, da so Američani, pri teh je v sodniškem dodatku enajstmetrovko zapravil Denis Bouanga, že brez možnosti za napredovanje. Edini gol na tekmi je dosegel alžirski reprezentant Youcef Belaili, ki pa zaradi kartonov ne bo mogel igrati na odločilni tekmi 3. kroga proti Chelseaju.

Londonska zasedba je pred tem izgubila proti Flamengu z 1:3. Chelsea, ki ostaja pri treh točkah, in Flamengo, ki je že v osmini finala, sta se merila v Philadelphii. Chelsea je v 13. minuti povedel z golom Pedra Neta, za preobrat pa sta poskrbela gola v razmaku teh minut. V 62. oziroma 65. minuti sta bila natančna Bruno Pinto in Danilo. Londončani so v 68. minuti ostali brez izključenega Nicolasa Jacksona, Brazilci pa so številčno premoč izkoristili v 83. minuti, ko je v polno zadel Wallace Yan.

Danes zvečer bosta tekmi 2. kroga v skupinah E in F. V slednji bosta v Cincinnatiju ob 18.00 igrala Mamelodi Sundowns in Borussia - Dortmund, v E pa v Seattlu ob 21.00 Inter Milano in Urawa Red Diamonds.

Klubsko SP, drugi krog:

Petek, 20. junij:

Lestvica:

Preberite še: