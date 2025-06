Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe, ki je bil zaradi gastroenteritisa hospitaliziran, je zapustil bolnišnico in se vrnil v pripravljalni tabor svojega Reala Madrida, ki igra na klubskem svetovnem prvenstvu. Aktivnosti bo začel postopoma.

"Naš nogometaš ima akutni primer gastroenteritisa in je bil sprejet v bolnišnico, da opravijo več pregledov in poskrbijo za primerno zdravljenje," so v četrtek dopoldan zapisali pri madridskem Realu, pozneje pa sporočili, da je Kylian Mbappe že zapustil bolnišnico.

"Popoldne je bil odpuščen iz bolnišnice in se je vrnil v pripravljalni tabor Real Madrida. Mbappe bo nadaljeval zdravljenje in se postopoma vračal k ekipnim aktivnostim," so še zapisali na uradni spletni strani belega baleta.

Ta se trenutno mudi na klubskem svetovnem prvenstvu. Madridčani so del skupine H, ki igra v Miamiju. Na uvodni tekmi so remizirali z Al Hilalom (1:1), v skupini pa jih čakata še obračuna s Salzburgom in mehiškim klubom Pachuca, ki je prvi dvoboj z 1:2 izgubil proti Salzburžanom.

Mbappe naj bi naslednjo tekmo izpustil, prav mogoče pa je, da ne bo nastopil na nobeni tekmi skupinskega dela.