Kylian Mbappe nima le vročine, ki so jo v torek navedli kot razlog, da je izpustil zadnji trening pred uvodno tekmo prvenstva. Real Madrid je v četrtek potrdil, da je bil francoski zvezdnik v sredo sprejet v bolnišnico. "Naš nogometaš ima akutni primer gastroenteritisa in je bil sprejet v bolnišnico, da opravijo več pregledov in poskrbijo za primerno zdravljenje," so zapisali pri Realu. Gastroenterítis ali nalezljiva driska je vnetje prebavil, ki se lahko kaže z različnimi znaki, od driske do bruhanja in krčev v trebuhu. Kot poroča Reuters, Mbappe že od torka nima stika s soigralci in bo skoraj zagotovo manjkal na vseh treh tekmah skupinskega dela klubskega svetovnega prvenstva.

Xabi Alonso je prvič vodil Real na tekmi. Igrali so 1:1. Foto: Reuters Real je v sredo na prvi tekmi skupine H z Al Hilalom igral 1:1. Z igro Madridčani niso navdušili. "Prvi polčas ni bil dober, drugi je bil boljši," je po remiju na svojem debiju dejal novi trener Xabi Alonso, ki je v Real prišel iz Bayerja iz Leverkusna. "Skupaj smo šele devet dni, imeli pa smo le tri treninge. Jasno, da se zahteva rezultat, saj smo na tekmovanju, a obenem se še učimo, kakšna ekipa bomo. Potrebujemo čas." Pomagala ni niti vročina in vlaga v Miamiju, kjer so igrali.

Gonzalo Garcia, ki je v prvi postavi začel namesto Mbappeja, je zadel za 1:0, Federico Valverde pa je v zaključku zapravil 11-metrovko za zmago. Na drugi tekmi Realove skupine je Salzburg z 2:1 premagal mehiško Pachuco. Mehičani so naslednji nasprotnik Reala, 22. junija. V zadnjem krogu jih nato čaka še avstrijska ekipa.