Bizarno, predsednik Trump spravil v zadrego zvezdnike Juventusa

Ko so nogometaši Juventusa pred uvodno tekmo na svetovnem klubskem prvenstvu sprejeli povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in obiskali Belo hišo, si verjetno niso predstavljali, da jih čaka dogodek, na katerem se bo bolj ali manj razpredalo le o vročih političnih vprašanjih in krizi na Bližnjem vzhodu, kjer potekajo ostri spopadi med Izraelom in Iranom.

Izpostavil problematiko transspolnih oseb v športu

Trump je nogometne goste iz Italije sprejel v svoji Ovalni pisarni. Med zbranimi je bil tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino. Čeprav se je pričakovalo, da bo pogovor pred predstavniki sedme sile potekal le okrog nogometnega veledogodka, ki ga v teh dneh gosti ZDA, to je svetovno klubsko prvenstvo, na katerem je Fifa zaradi slabega obiska tekem deležna glasnih kritik, pa je dogodek zavil v povsem drugačne vode. Trump je izkoristil trenutek za pojasnjevanje svojih stališč o perečih političnih temah, vse od izbruha nasilja na Bližnjem vzhodu do problematike imigrantov v ZDA.

Ameriškega predsednika je poleg delegacije Juventusa obiskal tudi prvi mož Fife Gianni Infantino. Foto: Reuters

Nogometašem Juventusa, ki so ves čas stali izza predsednika Trumpa, je bilo najbolj neugodno, ko jih je prvi mož ZDA povprašal o tem, ali mislijo, da bi lahko v njihovi ekipi zaigrala tudi ženska. S tem je ciljal na temo, na katero opozarja že dalj časa, da bi transspolnim ženskam prepovedali udeležbo v ženskih športih. Ko je torej Trump postavil vprašanje, je sledila tišina, nogometaši Juventusa pa so se le kislo nasmihali in gledali drug drugega. Nelagodje je skušal prekiniti generalni direktor Juventusa Damien Comolli in odgovoril, da ima Juventus tudi zelo dobro žensko ekipo.

Kje se že igra?

Kar se tiče nogometa, je skušal Trump nagovoriti zbrane goste in dejal: "Igra se … Kje se že igra?" se je kmalu zmedel ameriški predsednik, se nato obrnil proti Infantinu in se vendarle spomnil: "Igra se tukaj, v Washingtonu. Moram pohvaliti Johna Elkanna, ki opravlja fantastičen posel v Evropi," je omenil bogatega večinskega lastnika Juventusa, ki prihaja iz dinastije Agnellijevih in vodi družinski sklad Exor.

Foto: Reuters

V nadaljevanju obiska nogometašev Juventusa se ni več govorilo o nogometu. Trump se je posvetil vročim vprašanjem o napetih odnosih med Izraelom in Iranom ter nadaljnjih političnih korakih ZDA. Staro damo je po sestanku čakala prva tekma na klubskem svetovnem prvenstvu, na katerem se je izkazala in kar s 5:0 nadigrala Al Ain iz ZAE, za katerega je odigral vso tekmo slovenski branilec Marcel Ratnik.