Zahovićevemu Mariboru povzročali težave kot le malokdo

Ne zgodi se prav pogosto, da bi se v Evropi spopadla slovenski in češki klub. Celje in Banik Ostrava bosta zvečer v knežjem mestu poskrbela šele za tretji tak obračun. Pred grofi je nastop proti češkemu tekmecu izmed slovenskih klubov izkusil le Maribor, a bi vijolice najraje na slovensko-češke dvoboje pozabile, saj so tako proti praški Sparti (2009) kot tudi Viktorii Plzen (2013) vselej izgubile – na vseh štirih tekmah. Tako ima danes Albert Riera s Celjani priložnost, da prekine klavrn slovenski niz.

Danes se bosta v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo v knežjem mestu ob 20. uri spopadla Celje in Banik Ostrava. To bo šele tretji slovensko-češki obračun v zgodovini evropskih tekmovanj, varovanci Alberta Riere pa lahko prekinejo črni niz in postanejo prvi, ki na evropski tekmi proti predstavniku Češke ne bi doživeli poraza.

Mladi Afričan se je znesel nad Mariborom

Ni manjkalo veliko, pa bi Maribor s pomočjo Darka Milaniča in Zlatka Zahovića leta 2009 presenetil Zürich. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Prvo slovensko-češko klubsko srečanje pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) se je zgodilo leta 2009. Takrat je bil Maribor v kvalifikacijah za ligo prvakov na pragu ogromne senzacije, saj je na prvi tekmi v Švici presenetil Zürich s 3:2. Na povratnem dvoboju v Ljudskem vrtu ni bil dorasel tekmec Švicarjem in je zapravil priložnost (0:3), nato pa mu je popravni izpit v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo Europa za tekmeca ponudil praško Sparto.

Češki velikan se je izkazal za premočnega tekmeca. Čeprav je Maribor bolj napadal, razmerje v strelih na gol pa je znašalo 17:9 za vijolice, so se zmage veselili gostje iz Prage. Milaničeva četa je izgubila z 0:2, oba zadetka pa je dosegel mladi napadalec iz Slonokoščene obale Wilfried Bony.

Na povratnem srečanju na Češkem je Maribor doživel še en poraz (0:1). Tudi tokrat je vratarja Marka Ranilovića premagal Bony.

Wilfried Bony in Didier Drogba sta bila pred dobrim desetletjem soigralca v napadu Slonokoščene obale. Foto: Guliverimage

Takrat je bil star 20 let, pozneje pa je napredoval v izjemnega napadalca, tudi dolgoletnega reprezentanta Slonokoščene obale, ki je zaigral še za Manchester City. S sloni je leta 2015 postal afriški prvak, Evropa pa ga je prvič v vrhunski podobi spoznala v dresu Sparte, ki ji je v sezoni 2009/10 – v kateri je kar trikrat zatresel mrežo Maribora – pomagal do naslova češkega prvaka.

Vsi slovensko-češki klubski obračuni v Evropi:

Obračun Rezultat Tekmovanje Sezona Maribor : Sparta Praga 0:2, 0:1 kvalifikacije za ligo Europa 2009/10 Maribor : Viktoria Plzen 0:1, 1:3 kvalifikacije za ligo prvakov 2013/14 Celje – Banik Ostrava ? kvalifikacije za konferenčno ligo 2025/26

Vijolice na Češkem izgubile z 1:3

Viktoria Plzen je bila pred 12 leti previsoka ovira za Maribor. Foto: Vid Ponikvar Maribor se je leta 2013 še enkrat nameril na češkega predstavnika. Zgodilo se je v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov. Takrat so vijolice že imele v žepu najmanj nastop v skupinskem delu lige Europa, če pa bi po ciprskem Apoelu preskočile še češko oviro, bi se v Ljudskem vrtu prvič po 14 letih in podvigu nepozabnih Prašnikarjevih junakov igrala liga prvakov.

Maribor je imel ambiciozne načrte. Takrat ga je vodil Ante Čačić, hrvaški strateg, ki je pozneje postal tudi selektor "ognjenih" in jih vodil na Euru 2016, zaupanje športnega direktorja Zlatka Zahovića pa si je pridobil s predstavami iz leta 2012, ko je v kvalifikacijah za ligo prvakov odlično preučil igro Maribora in mu z zagrebškim Dinamom zaprl vrata preboja med elito.

Aleš Mejač je edini nogometaš, ki je v dresu slovenskega kluba zatresel mrežo češkega tekmeca na evropski tekmi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Mariborčani so se na prvo tekmo play-offa v Plzen odpravili polni optimizma, nato pa doživeli boleč poraz. Zaostajali so z 0:2, a je nato Aleš Mejač v 66. minuti znižal zaostanek na 1:2. Ta bi na povratni tekmi – takrat je še veljalo pravilo pomembnosti zadetkov v gosteh – zagotavljal dokaj ugodno izhodišče za Maribor, a so gostitelji žal v izdihljajih srečanja, igrala se je 89. minuta, prek Michala Duriša postavili končni rezultat 3:1.

Viktoria hitro utišala Ljudski vrt

Maribor, ki je bil takrat absolutni vladar slovenskih zelenic, hkrati pa se je redno uvrščal tudi v glavni del evropskih tekmovanj, je verjel, da bi lahko v mestu ob Dravi vendarle nadomestil zaostanek in izločil Viktorio. Želja pa je bila močnejša od realnih zmožnosti.

Veselje Viktorie in takratnega trenerja Pavela Vrbe v Ljudskem vrtu po uvrstitvi v ligo prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Čehi so hitro utišali Ljudski vrt, Stanislav Tecl je že v tretji minuti premagal Jasmina Handanovića. V nadaljevanju so vijolice pokazale bistveno premalo, da bi lahko proti češkemu prvaku dosegle pozitiven rezultat. Znova so izgubile (0:1), slovenski klub pa je tako na srečanjih s tekmecem iz Češke doživel še četrti zaporedni poraz.

Zahović odpustil Hrvata na svoj 60. rojstni dan

Ante Čačić je izgubil službo v Mariboru ravno na svoj 60. rojstni dan. Foto: Vid Ponikvar Navijači niso bili zadovoljni, trener Čačić jih ni navdušil z menjavami, Hrvat pa je začenjal izgubljati zaupanje slačilnice. Ko je nato v uvodu v skupinski del lige Europa visoko izgubil proti Rubinu (2:5), nato pa nadaljeval s spodrsljaji še v domačem prvenstvu, mu je Zlatko Zahović ravno na jubilej – hrvaški strateg je 29. septembra 2013 praznoval 60. rojstni dan – sporočil, da ni več trener vijolic.

Na vroči stolček je prišel njegov soimenjak Ante Šimundža in navdušil. Maribor je prezimil v Evropi in prvič zaigral v izločilnem delu lige Europa, kjer je izpadel, a tudi namučil poznejšega prvaka Sevillo (2:2 in 1:2).

Štiri tekme, štirje porazi. Takšen je torej izkupiček slovenskega kluba proti tekmecem iz Češke. Albert Riera je kot trener Celja postavil že ogromno novih mejnikov. Če bo ostal neporažen proti Baniku Ostrava, se bo tako v zgodovini slovenskega nogometa v evropskih tekmovanjih vpisal z novim mejnikom.

Celjani so od želene udeležbe v glavnem delu konferenčne lige oddaljeni le še en korak. Foto: Jure Banfi

Najbolj pa bi bil Španec zagotovo vesel domače zmage, saj se zaveda, kako zahtevno gostovanje ga čaka na Češkem. Neprijetne občutke vzbuja podatek, da Maribor na obeh domačih tekmah, tako proti Sparti (0:2) kot tudi Viktorii (0:1), ni niti enkrat zatresel mreže gostov. Za Celjane, ki na krilih Franka Kovačevića pridno in redno zadevajo, bo to vsekakor izvedljiva naloga.