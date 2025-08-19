Prepričani, da imajo najboljšo ekipo v ligi, krivec za neuspeh pritisk

"Na igrišču nismo prikazovali tega, kar smo obljubili navijačem pred sezono," je razlog za zamenjavo trenerja Tugberka Tanrivermisa pojasnil vodja nogometnih operacij v NK Maribor Cem Basgül. "Prišel je v klub, ki v zadnjih treh letih ni osvajal lovorik. Za klub, kot je Maribor, je to težko spoznanje, ki ustvarja dodaten pritisk." Tudi nogometaši so pod velikim pritiskom. Na sobotno tekmo proti Radomljam jih bo pripravil Radovan Karanović, medtem pa sbo turško vodstvo kluba s premislekom iskalo novega glavnega trenerja.

Po ponedeljkovi prekinitvi sodelovanja se je v torek dopoldne od članske ekipe NK Maribor poslovil Tugberk Tanrivermis. Z njim sta Ljudski vrt zapustila tudi pomočnika Albin Sheqiri in Joao Salgado. Trening sta vodila Radovan Karanović in Dragan Jelić, trenerski tandem iz selekcije Maribora U19. O menjavi trenerja je pred treningom spregovoril Cem Basgül, vodja nogometnih operacij v NK Maribor. "Na igrišču nismo prikazovali tega, kar smo obljubili navijačem pred sezono. In tako nismo mogli nadaljevati, saj imamo odgovornost do kluba, do navijačev Maribora. Od začetka sezone nam ni šlo po načrtih. Nismo zadovoljni z rezultati."

Pretekli konec tedna so z Bravom doma igrali 3:3. Foto: Jure Banfi "Ne moremo reči, da je šlo izključno za trenerjevo krivdo, a verjamemo, da je bil primeren trenutek za spremembo na klopi. Tugberk je mlad, nadarjen trener. Ko smo se odločili za njegov prihod, smo vedeli, da gre za tvegano potezo. Ampak pripeljali smo ga, ker smo verjeli vanj. Prišel je v klub, ki v zadnjih treh letih ni osvajal lovorik. Za klub, kot je Maribor, je to težko spoznanje, ki ustvarja dodaten pritisk," je razlagal Basgül. "Verjamem, da imamo najboljšo ekipo v ligi. Ali igramo najboljši nogomet? Ne. Smo zadovoljni z dosežki? Nismo. Toda fantje vedo, da imajo kakovost. Na različnih igralnih položajih imamo igralce, ki so sposobni uresničiti najvišje cilje, a so pod velikim pritiskom. Trdo delajo, so predani in posvečeni svojim obveznostim, želijo zmagovati, a včasih v nogometu odločajo malenkosti. Ni prijetno po nekaj tekmah zamenjati trenerja, a menimo, da je šlo za nujno potezo, če želimo uresničiti cilje v nadaljevanju sezone."

"Trajalo je eno sekundo, da je privolil"

Radovan Karanović je Maribor popeljal do zadnjega naslova prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Karanović je samo začasna rešitev. Maribor je sicer spomladi 2022 popeljal do zadnjega, 16. naslova slovenskega prvaka, a so ga že avgusta po slabšem začetku nove sezone zamenjali. "Osebno bi se mu rad zahvalil, da je sprejel izziv. Trajalo je eno sekundo, da je privolil, ko smo mu predstavili pobudo. Gre za človeka, ki je tesno povezan s klubom in živi zanj. Radovan je ves čas ostal z nami, tudi ob selitvi v akademijo. Skušal bo storiti vse, kar je v njegovih močeh, da dvigne ekipo, igralci mu bodo pri tem pomagali in verjamem, da bo to obdobje pozitivno," je prepričan Basgül.

Torkov trening pod vodstvom Radovana Karanovića, začetek priprav moštva na sobotno tekmo z Radomljami.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/MLgjSxzfhD — NK Maribor (@nkmaribor) August 19, 2025

Očitno novega trenerja ta teden še ne bo, na tekmo šestega kroga z Radomljani nameravajo iti s Karanovićem. "Od trenutka, ko smo se odločili za zamenjavo trenerja, smo začeli preverjati možnosti o nasledniku. Govorili bomo z različnimi kandidati, izpostaviti moram, da trenutno nihče ni v prednosti, zato ne bi izpostavljal posameznikov. Ne bomo hiteli z izbiro, saj menimo, da je Karanović najprimernejši kandidat za vodenje tekme proti Radomljam. V prihodnjih dneh se bomo odločili, kako naprej, in izbrali trenerja, ki nam lahko v nadaljevanju sezone prinese naslov."