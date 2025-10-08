Resno svarilo: Putin ima strup, s katerim bi lahko pobil na milijone ljudi

Nekdanji sovjetski znanstvenik Vil Mirzajanov, ki od leta 1995 živi v ZDA, je sodeloval pri razvoju zloglasnega sovjetskega oziroma ruskega kemičnega strupa novičok. Po njegovi oceni ima Rusija dovolj zalog novičoka, da bi lahko pobila na milijone ljudi. Meni tudi, da ruski opozicijski politiki Aleksej Navalni v zaporu ni bil zastrupljen z novičokom, ampak z novo strupeno snovjo, za katero svet še ne ve.

Od začetka 70. let prejšnjega stoletja je bil sovjetski kemik Vil Mirzajanov del ekipe znanstvenikov, ki so razvili živčni strup novičok. Rezultat tega je bilo kemično orožje, katerega že en miligram lahko ubije človeka. Strup je bil sprejet v arzenal sovjetske vojske.

Mirzajanov je dal zeleno luč za novičok

Mirzajanov, ki je zdaj star 90 let, je v pogovoru za švicarsko medijsko skupino CH Media dejal, da je novičok razvil kemik Jurij Kirpičev (v drugih intervjujih ga imenuje Pjotr Kirpičev, op. p.). Mirzajanov je nato skupaj s kolegi izvedel terenske teste z novičokom v mestu Šihani v Saratovski regiji. Pri tem so analizirali, kako se obnaša v zraku, vodi, na tleh in v obliki aerosola.

Mirzajanov je kot glavni kemik za medresorska testiranja na tajnem Inštitutu za organsko kemijo in tehnologijo dal zeleno luč za vključitev novičoka v orožni sistem sovjetske vojske.

Še zdaj obžaluje, kar je storil

"Od mene je bilo odvisno, ali bo sovjetska vojska sprejela novičok ali ne. Še danes se sramujem, da sem takrat storil tako neumno dejanje, ki je kasneje imelo tragične posledice. Še danes obžalujem, kar sem takrat storil," je povedal.

Vil Mirzajanov marca 2018 o ruski uporabi novičoka, potem ko se je izvedelo, da je bil strup uporabljen v Veliki Britaniji proti dvojnemu agentu Sergeju Skripalu in njegovi hčerki Juliji:

Po besedah Mirzajanova novičok ni le strup, ampak orožje za množično uničevanje. Narejeno je bilo za uporabi v raketah in topniških granatah. Njegova uporaba bi najbolj prizadela civilno prebivalstvo. Ta strup je Sovjetska zveza izdelovala prikrito, saj je sovjetska oblast javno trdila, da ne razvijajo kemičnega orožja.

Prepričan je, da tudi Putin razvija kemično orožje

Leta 1991 je Mihail Gorbačov, zadnji voditelj komunistične Sovjetske zveze, direktorju inštituta, kjer je delal Mirzajanov, in dvema načelnikoma vojske podelil Leninov red za uspešno delo pri razvoju kemičnega orožja. To pomeni, da je Gorbačov to spodbujal, ugotavlja Mirzajanov.

Nekdanji sovjetski kemik je prepričan, da se kemično orožje v Rusiji pod Vladimirjem Putinom razvija v enakem obsegu kot v sovjetski dobi. Meni, da ima Putin na voljo več ton strupenih snovi v obliki binarnih komponent, ki jih je mogoče uporabiti za izdelavo močnega kemičnega orožja.

Ima Rusija zaloge za poboj na milijone ljudi?

Binarne komponente je težko odkriti, poleg tega pa mednarodna skupnost trenutno ne izvaja inšpekcijskih pregledov v Rusiji. Če en miligram novičoka ubije človeka, potem trenutne ruske večtonske zaloge pomenijo na milijone žrtev, opozarja Mirzajanov.

Avgusta 2020 so z novičokom v Rusiji zastrupili ruskega opozicijskega politika in velikega Putinovega nasprotnika Alekseja Navalnega. Tega so nato pripeljali v Berlin na zdravljenje, kjer si je opomogel (na fotografiji v Berlinu skupaj z ženo Julijo). Pozneje se je vrnil v Rusijo, kjer so ga zaprli v Sibiriji. Tam je umrl februarja lani. Njegovi podporniki trdijo, da so ga ruske oblasti znova zastrupile. Foto: Reuters

"Topniške granate, napolnjene z novičokom – to bi bilo nepredstavljivo. Bojim se, da bi Putin, če bi bil stisnjen v kot, to lahko storil brez oklevanja. Putin bo še naprej prostovoljno nadaljeval vse, kar vključuje ubijanje ljudi. To je njegovo glavno vodilo," je prepričan Mirzajanov.

So Navalnega ubili z novim strupom?

Nekdanji sovjetski kemik dvomi, da je bil Aleksej Navalni (ta je umrl februarja lani) v sibirskem zaporu zastrupljen z novičokom. Sumi, da je bil Navalni zastrupljen z novo snovjo na osnovi karbamata, ki se večinoma uporablja v kmetijstvu za zatiranje škodljivcev.

Mirzajanov je leta 1992 objavil članek Zastrupljena politika, po katerem so ga odpustili in preganjali zaradi razkritja državnih skrivnosti. Kot pravi, je članek objavil, ker je želel vsemu svetu povedati, da je Sovjetska zveza razvila novo vrsto groznega kemičnega orožja, osemkrat učinkovitejšega od takrat znanih strupov.

Aretacija in odhod v ZDA

Domneval je, da se v Rusiji razvoj novičoka nadaljuje pod krinko, na primer s pretvarjanjem, da razvijajo kemične pesticide, v resnici pa so bile to komponente za kemično orožje. To je Mirzajanova zelo zaskrbelo, zato je napisal zgoraj omenjeni članek. Tajna služba ga je nato aretirala in obtožila razkritja državnih skrivnosti.

Prepričan je, da ni šel v zapor, ker je postala javnost pozorna na njegove trditve, podprli so ga tudi ameriški senatorji. Ko mu je uspelo dobiti potni list, je leta 1995 izkoristil potovanje v ZDA in se ni več vrnil v Rusijo.