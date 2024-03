Poznavalec novičoka: Na Navalnem so do njegove smrti izvajali poskuse s strupom

Nekdanji sovjetski kemik Vil Mirzajanov, ki je sodeloval pri projektu razvoja zloglasnega živčnega strupa novičok, je prepričan, da so ruske oblasti na Alekseju Navalnemu izvajale poskus z živčnim bojnim strupom do njegove smrti.

"Verjamem, da so izvajali poskuse na Navalnem tako, da so mu najprej vbrizgali majhne in večje odmerke novičoka in nato takoj protistrup. Potem so mu pustili nekaj časa, da si opomore, preden so mu dali močen odmerek. Na koncu so mu dali smrtonosno injekcijo, da bi ga kaznovali in dokazali, da novičok deluje."

To je v intervjuju za italijanski medij La Repubblica povedal 88-letni kemik tatarskega rodu Vil Mirzajanov. Ta je v času Sovjetske zveze sodeloval pri projektu, v okviru katerega so razvili tudi živčni strup novičok.

Mirzajanov obvestil javnost o obstoju novičoka

Ni bil vpleten v neposredni razvoj strupa, a je bil na inštitutu, ki je razvijal novičok, zadolžen za protiobveščevalno dejavnost. Njegova naloga je bila tudi, da prepreči odkritje sledov strupa po njegovi uporabi.

Leta 1992 je Mirzajanov javnost obvestil o ruskem razvoju kemičnega orožja. Zaradi tega so ga ruske oblasti aretirale, a so ga pozneje izpustile na prostost. Od leta 1995 živi v ZDA.

Prepričan je, da je Putin ukazal likvidacijo Navalnega

Mirzajanov je v intervjuju za italijanski medij prst uperil v ruskega predsednika Vladimirja Putina. Prepričan je, da je ukaz za umor Navalnega izdal sam Putin. "Človek, ki ga vsi poznate, je morilec. Po njegovi logiki je želel tudi dokončati nalogo, ki si jo je zadal leta 2020, in to na enak način."

Kot je znano, je bil avgusta 2020 izveden prvi poskus atentata na Navalnega z uporabo novičoka. Takrat se je na notranjem poletu v Rusiji zgrudil in morali so ga dati v komo. Nato se je zdravil v Nemčiji, kjer so ga rešili. Takrat so zdravniki nemške vojske brez dvoma ugotovili, da je bil zastrupljen s kemičnim bojnim sredstvom, piše nemški medij Tagesspiegel.

Navalni nenadoma umrl v polarnem zaporu

V Rusijo se je Navalni, ki je bil že nekaj let zaradi opozarjanja na korupcijo trn v peti Putinu, vrnil januarja 2021. Leta 2023 so ga na podlagi za lase privlečenih obtožb obsodili na 19 let zapora. Umrl je v ruskem polarnem kazenskem taborišču 16. februarja letos pri 47 letih.