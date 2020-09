V telesu Navalnega našli novičok: "Brez dvoma je bil zastrupljen"

S testiranji so jasno dokazali, da je bil ruski opozicijski politik Aleksej Navalni zastrupljen s kemičnim živčnim strupom, je danes sporočila nemška vlada. Berlin je ta napad obsodil in od Moskve zahteval pojasnila.

V preiskavi, ki jo je na pobudo berlinske bolnišnice Charite izvedla nemška vojska, so našli dokaze o prisotnosti strupa iz skupine novičok v telesu Navalnega, piše na spletni strani nemške vlade.

O tem se je nemška kanclerka Angela Merkel posvetovala z več nemškimi ministri, med drugim ministrom za notranje zadeve Horstom Seehoferjem, zunanjim ministrom Heikom Maasom in obrambno ministrico Annegret Kramp-Karrenbauer, piše STA.

"Nemška vlada najostreje obsoja ta napad"

"Šokantno je, da je bil Aleksej Navalni v Rusiji žrtev napada s kemičnim živčnim strupom," so sklenili kanclerka in ministri, je sporočil tiskovni predstavnik vlade Steffen Seibert. "Nemška vlada najostreje obsoja ta napad," so dodali. Rusko vlado so pozvali, naj zadevo pojasni.

Foto: Reuters

Z rezultati preiskave bo nemško zunanje ministrstvo seznanilo ruskega veleposlanika v Berlinu. O njih pa bodo poročali tudi partnerjem v Evropski uniji in zvezi Nato. S partnerji se bodo posvetovali o primernem skupnem odzivu, piše STA.

Poleg tega bodo stopili v stik z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW), še piše na strani nemške vlade.

Zdravniki v bolnišnici Charite, kamor so Navalnega prepeljali 22. avgusta, so že pretekli teden sporočili, da klinične ugotovitve kažejo na zastrupitev Navalnega s snovjo iz skupine zaviralcev holin esteraz. Tedaj še niso ugotovili, za katero snov gre.

Ruski zdravniki trdijo, da ima motnje v presnovi

Ruski zdravniki in oblasti že ves čas zanikajo, da bi bil ruski opozicijski politik zastrupljen. Trdijo, da je padel v komo zaradi motnje v presnovi, ki je povzročila nenaden padec ravni sladkorja v krvi, piše STA.

Foto: Reuters

Na zastrupitev pa so sumili privrženci Navalnega. Menijo, da je bil zastrupljen s čajem, ki ga je spil na letališču v Tomsku pred poletom v Moskvo.

Z novičokom zastrupljen tudi dvojni agent Sergej Skripal

Z živčnim strupom novičok, ki so ga našli v telesu Navalnega, je bil leta 2018 v britanskem Salisburyju zastrupljen tudi nekdanji ruski dvojni agent Sergej Skripal. Novičok so razvili v nekdanji Sovjetski zvezi, London pa krivi Moskvo, da je stala za to zastrupitvijo, še piše STA.

Kaj je živčni strup novičok?



Navalni je bil zastrupljen s kemikalijo iz skupine živčnih strupov, poznanih pod imenom novičok. Gre za napredne živčne strupe, ki jih je v 70. in 80. letih minulega stoletja razvila Sovjetska zveza.



Ime novičok v ruščini pomeni novinec oz. prišlek. Gre za četrto generacijo kemičnega orožja, razvito v okviru sovjetskega programa s tajnim imenom Foliant, piše BBC.



Nekatere različice strupov novičok so tekočine, obstajal naj bi tudi v trdi obliki. Razpršiti ga je mogoče tudi kot izjemno droben prah.



Ta strup začne hitro učinkovati ob vdihavanju ali ob stiku s kožo. Simptomi se začnejo kazati že od 30 sekund do dve minuti pozneje. V obliki prahu sicer strup začne učinkovati pozneje - simptomi se lahko pokažejo šele 18 ur po izpostavljenost, piše BBC.



Učinki novičoka naj bi bili podobni kot pri drugih živčnih strupih. To pomeni, da blokira sporočila živčevja mišicam, kar vodi v odpoved številnih telesnih funkcij. Med simptomi so zožene zenice, krči, slinjenje in v najhujših primerih koma, odpoved dihanja in smrt.



Nekatere različice novičoka so odporne na standardne protistrupe za živčne strupe, povzema STA.