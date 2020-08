Ruska policija vendarle preiskuje domnevno zastrupitev Navalnega

Ruska policija je danes sporočila, da je začela predhodno oceno primera opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki se mu je pretekli teden nenadoma poslabšalo zdravje in je padel v komo, zdaj pa je na zdravljenju v Nemčiji. To še ne pomeni odprtja preiskave, gre le za ugotavljanje, ali je sploh bilo storjeno kaznivo dejanja.

Kot so pojasnili predstavniki moskovske policije, gre za fazo pred morebitnim odprtjem preiskave. Prometna policija v Sibiriji bo tako opravila predhodno poizvedbo o tem, kaj je sploh vodilo v hospitalizacijo ruskega opozicijskega voditelja Sergeja Navalnega pretekli teden v sibirskem mestu Omsk. Ko bodo proučili "vse okoliščine", se bodo odločili, ali bodo odprli preiskavo ali ne.

Že pred tem so policisti in agenti varnostne službe po poročanju STA zaslišali zdravnike v bolnišnici v Omsku. Po lastnih navedbah so sibirski policisti že tudi preiskali lokacije, ki jih je pred hospitalizacijo obiskal Navalni, in njegovo hotelsko sobo v Tomsku, pregledali posnetke varnostnih kamer in zasegli več kot sto predmetov. Pri tem za zdaj niso našli nobenih strupenih ali narkotičnih substanc, so pojasnili.

Zdravniki v Berlinu: Navalni je bil zastrupljen

Zdravniki v berlinski bolnišnici Charite, kjer se od sobote zdravi ruski politik, so v ponedeljek sporočili, da klinične ugotovitve kažejo na zastrupitev s snovjo iz skupine zaviralcev holin esteraz. Za katero snov natančno gre, še ni znano. Iz sveta so se nato v preteklih dneh zvrstili pozivi Rusiji k temeljiti in transparentni preiskavi primera, med drugim iz EU, Nata, Sveta Evrope, ZDA in več drugih držav. A tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v sredo te pozive zavrnil.

Kot je dejal Peskov, je odločitev o preiskavi sicer v rokah organov pregona, a o zastrupitvi Navalnega ni mogoče govoriti, saj pri njem niso našli nobenih strupenih substanc. Zdravniki iz Omska, kjer je bil Navalni od četrtka do sobote, so namreč že v petek izključili zastrupitev in težave Navalnega pripisali motnji v presnovi, ki je povzročila nenaden padec ravni sladkorja v krvi. V ponedeljek so nato še potrdili, da v svojih preiskavah pri Navalnem niso našli niti zaviralcev holin esteraz niti kakšnih drugih spornih substanc, piše STA.