Moskva ne vidi razloga za uvedbo preiskave zaradi Navalnega

Kremelj ne vidi razloga za sprožitev kazenske preiskave glede opozicijskega politika Alekseja Navalnega, ki naj bi bil zastrupljen, saj za to ni podlage, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. K preiskavi je Moskvo pozval Berlin, potem ko so nemški zdravniki potrdili, da je bil Navalni zastrupljen.

"Najprej je treba identificirati snov, ugotoviti, kaj je povzročilo njegovo stanje. To pomeni, da mora obstajati podlaga za preiskavo. Sedaj lahko rečemo samo, da je bolnik v komi," je dejal Peskov. "Če bodo ugotovili, za katero snov gre, in če bodo ugotovili, da je šlo za zastrupitev, takrat bo seveda obstajal razlog za uvedbo preiskave," je dodal ter kot prazne govorice, ki jih ni mogoče jemati resno, zavrnil obtožbe, da naj bi bile v zastrupitev Navalnega vpletene ruske oblasti, poroča STA.

"Medicinske analize naših in nemških zdravnikov se ujemajo. Razlikujejo se zaključki."

Podporniki Navalnega trdijo, da je bil zastrupljen s čajem, ki ga je spil na letališču v sibirskem mestu Tomsk pred letom v Moskvo, na katerem je nato padel v komo. Za to krivijo Kremelj. V Moskvi medtem menijo, da je še prezgodaj za trditev, da je bil oster kritik Kremlja namerno zastrupljen. "Medicinske analize naših in nemških zdravnikov se povsem ujemajo. Razlikujejo se zaključki. Ne razumemo, zakaj se našim nemškim kolegom tako mudi. Snovi še niso odkrili," je dejal Peskov novinarjem v Moskvi ter izpostavil, da so tudi ruski zdravniki sumili, da je bil zastrupljen, a da preiskave tega niso potrdile, navaja STA.

Zdravniki ugotavljajo, s čim so ga zastrupili

Navalnega so v soboto prepeljali z letalom iz bolnišnice v ruskem Omsku v Berlin, kjer je sedaj v znani bolnišnici Charite. Nemški zdravniki so takoj začeli temeljite preiskave 44-letnika, v ponedeljek pa sporočili, da klinične ugotovitve kažejo na zastrupitev s snovjo iz skupine zaviralcev holin esteraz. S katero snovjo za zaviranje encima, ki je potreben za pravilno delovanje centralnega živčnega sistema, so ga zastrupili, pa še ugotavljajo, so dodali. Po postavitvi diagnoze so se odločili za zdravljenje z antidotom atropinom, še piše STA.

Njegovo življenje ni ogroženo

Zdravniki so še povedali, da je Navalni na intenzivni negi in da ostaja v umetni komi ter da je njegovo zdravstveno stanje resno, da pa njegovo življenje ni ogroženo. Možnosti dolgoročnih posledic, predvsem na njegov živčni sistem, pa niso izključili.

Zdravniki iz Omska, kjer je bil Navalni od četrtka do sobote, so nato v ponedeljek sporočili, da v preiskavah niso našli zaviralcev holin esteraz. "V obsežnih preiskavah glede vsebnosti drog, sintetičnih snovi, psihadeličnih in zdravilnih substanc, tudi zaviralcev holin esteraz, nismo našli ničesar. Testi so bili negativni," je zatrdil Aleksander Šabajev, glavni toksikolog bolnišnice v Omsku. Zdravniki v tej bolnišnici so sicer že prej izključili zastrupitev. Trdijo, da je Navalni padel v komo zaradi motnje v presnovi, ki je povzročila nenaden padec ravni sladkorja v krvi.

Merklova pozvala k celoviti in pregledni preiskavi

Nemška kanclerka Angela Merkel je, glede na vlogo, ki jo ima Navalni v ruski opoziciji, v ponedeljek pozvala Moskvo k nujni celoviti in pregledni preiskavi njegove zastrupitve. Pozvala je k razkritju odgovornih in njihovi izročitvi roki pravice, da bodo odgovarjali za svoja dejanja.

Britanski BBC sicer navaja, da so Navalnega tako kot nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala, ki je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok v britanskem Salisburyju leta 2018, zdravili z antidotom atropinom. Novičok so razvili v nekdanji Sovjetski zvezi, London pa krivi Moskvo, da je stala za to zastrupitvijo, še poroča STA.