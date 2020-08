Ruski politik zaradi domnevne zastrupitvije pod budnim očesom oblasti

Jarmuševa se je s tem odzvala na poročanje moskovskega tabloida Moskovskij Komsomolec. V njem so namreč natančno opisali, kje se je gibal Navalni v dneh, preden je resno zbolel in v četrtek padel v komo. Prav tako je iz poročila razvidno, s kom je govoril in celo, kaj je skupaj z ekipo jedel med potovanjem po Sibiriji. Kot vire časnik navaja neimenovane pripadnike varnostne službe, ki so priznali, da so spremljali Navalnega, piše STA.

Navalni je v soboto s posebnim letalom prispel na zdravljenje v Nemčijo

Njegovo stanje po pristanku je stabilno, sprejeli so ga v priznano berlinsko kliniko Charite. Ruski zdravniki so izključili zastrupitev Navalnega in trdijo, da je padel v komo zaradi motnje v presnovi, ki je povzročila nenaden padec ravni sladkorja v krvi. S tem naj bi se po navedbah zdravnikov v bolnišnici v Omsku strinjali tudi nemški zdravniki, ki so ga tem pregledali.

Foto: Reuters

Privrženci Navalnega pa sumijo, da je bil ta zastrupljen s čajem, ki ga je spil na letališču v Tomsku pred poletom v Moskvo, in ruskim oblastem očitajo, da so z zavlačevanjem premestitve v Nemčijo skušale prikriti zločin. Članek v omenjenem tabloidu potrjuje, da bi Navalnega glede na obseg nadzora lahko zastrupili kvečjemu na letališču ali na letalu, še navaja STA.