Zdravniki pri Navalnem niso odkrili sledi strupa

Navalni se je v četrtek na letalu iz Sibirije proti Moskvi začel nenadoma zelo slabo počutiti. Letalo je nato zasilno pristalo, njega pa so nemudoma prepeljali v bolnišnico v Omsku, kjer so ga namestili na intenzivni negi na oddelku za toksikologijo.

Navalni se je v četrtek na letalu iz Sibirije proti Moskvi začel nenadoma zelo slabo počutiti. Letalo je nato zasilno pristalo, njega pa so nemudoma prepeljali v bolnišnico v Omsku, kjer so ga namestili na intenzivni negi na oddelku za toksikologijo. Foto: Reuters

"V njegovem organizmu nismo našli strupov ali sledi strupov. Predvidevam, da je diagnoza zastrupitve še vedno v naših mislih. Toda menimo, da bolnik ni bil zastrupljen," je povedal namestnik glavnega zdravnika Anatolij Kaliničenko.

Dodal je še, da praktično že imajo diagnozo, ki so jo posredovali njegovi družini. Primarij bolnišnice v Omsku Aleksander Murakovski pa je povedal, da menijo, da je v komi zaradi nizke ravni sladkorja v krvi, do katere je prišlo zaradi motenj v presnovi. "Imamo delovno diagnozo. Glavna so motnje v presnovi," je dejal, v komo pa bi lahko padel zaradi nenadnega padca ravni sladkorja v krvi.

Primarij bolnišnice v Omsku Aleksander Murakovski je povedal, da menijo, da je v komi zaradi nizke ravni sladkorja v krvi, do katere je prišlo zaradi motenj v presnovi. Foto: Reuters

Njegovo stanje za premestitev v Nemčijo še ni dovolj stabilno

Glede premestitve Navalnega v Nemčijo je Kaliničenko pojasnil, da njegovo stanje ni stabilno in da pot odsvetujejo.

Iz Kremlja so danes sporočili, da je odločitev o premestiti Navalnega v nemško bolnišnico v celoti v rokah zdravnikov in da drugih ovir ni. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je še zatrdil, da ruski zdravniki delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi ugotovili vzrok njegovih težav in da bi ga pozdravili, piše STA.

Iz Nemčije je danes v Omsk po Navalnega prispelo letalo nemške nevladne organizacije Cinema For Peace. Tiskovna predstavnica Navalnega Kira Jarmaiš je zdravnikom v bolnišnici v Omsku danes očitala, da z nasprotovanjem premestitvi Navalnega v Nemčijo neposredno ogrožajo njegovo življenje in da želijo, da ostane še nekaj dni v Rusiji, da bi iz njegovega sistema izginile vse sledi strupa.

Direktorju Navalnovega sklada naj bi bonišnično osebje potrdilo, da so ugotovili strup

Direktor protikorupcijskega sklada Navalnega Ivan Ždanov je danes novinarjem dejal, da mu je osebje v bolnišnici v Omsku povedalo, da so ugotovili strup in da osebje preventivno nosi zaščitna oblačila, ko skrbijo zanj.

Dejal je tudi, da nemškim zdravnikom, ki so danes prispeli z nemškim letalom, v bolnišnici ne dovolijo dostopa do bolnika. Primarij Murakovski je medtem danes sporočil, da bodo nemški zdravniki lahko pregledali Navalnega in njihove teste. Sodelavec Navalnega Leonid Volkov je nato v Berlinu novinarjem že sporočil, da so nemški zdravniki "pred nekaj minutami" dobili dostop do Navalnega. To je označil kot "pozitivni razvoj".

Soproga Navalnega Julija Navalna pa je danes na ruskega predsednika Vladimirja Putina v pismu naslovila poziv, naj dovoli premestitev njenega soproga v Nemčijo.

Soproga Julija Navalna je že pisala Putinu, naj dovoli premestitev njenega soproga. Foto: Reuters

"Menim, da potrebuje zdravstveno oskrbo v Nemčiji," je zapisala v pismu, objavljenem na Twitter računu njenega soproga in poudarila, da so "vzpostavljeni vsi pogoji za njegov takojšnji prevoz pod zdravniškim nadzorom na visoki ravni".

Nemška vlada z Moskvo išče rešitev

Nemška vlada je sporočila, da je v stikih z Moskvo, da bi našli rešitev za ta humanitarni nujni primer. Tiskovni predstavnik nemške kanclerke Angele Merkel je dejal, da je kanclerka zaskrbljena zaradi zdravja Navalnega. Steffen Seibert je dodal, da so ga nemške bolnišnice pripravljene sprejeti in da je glavna prioriteta, da mu rešijo življenje.

Kot razumljivo pa je označil željo njegovih svojcev in kolegov, da bi odločitev o tem, ali ga lahko prepeljejo, sprejeli zdravniki, ki jim zaupajo. Izpostavil je, da obstaja pomemben sum, da je bil zastrupljen in da je kanclerka ponovila, da morajo okoliščino primera v Rusiji razjasniti v celoti in transparentno, poroča STA.

Foto: Reuters

Tudi Evropska unija je pozvala k neodvisni in pregledni preiskavi. Tiskovna predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Nabila Massrali je izpostavila, da so zelo zaskrbljeni za zdravje Navalnega po včerajšnji domnevni zastrupitvi. Če bo zastrupitev potrjena, odgovorni morajo odgovarjati, je dodala.

Navalni se je v četrtek na letalu iz Sibirije proti Moskvi začel nenadoma zelo slabo počutiti. Letalo je nato zasilno pristalo, njega pa so nemudoma prepeljali v bolnišnico v Omsku, kjer so ga namestili na intenzivni negi na oddelku za toksikologijo. Njegovi sodelavci domnevajo, da so mu strup podtaknili v čaj, ki naj bi ga spil na letališču v Tomsku pred odhodom na letalo. V bolnišnici mu nudijo le simptomatsko zdravljenje.