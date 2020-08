Ruskega opozicijskega voditelja naj bi zastrupili: je nezavesten in na intenzivni negi

Navalni je bil na letalu iz Sibirije proti Moskvi, ko se je začel nenadoma zelo slabo počutiti. Letalo je nato zasilno pristalo, njega pa so nemudoma prepeljali v bolnišnico v Omsku, kjer je zdaj na intenzivni negi na oddelku za toksikologijo. Po navedbah vodstva bolnišnice je njegovo stanje resno, piše STA.

Nekaj naj bi vmešali v njegov čaj

Kot je tvitnila Jarmiševa, predvidevajo, da so ga namerno zastrupili, in sicer tako, da so nekaj vmešali v njegov čaj, saj je bila to edina stvar, ki jo je danes zjutraj popil. "Zdravniki pravijo, da se je strup prek vroče tekočine zelo hitro absorbiral," je pojasnila. Dodala je, da je Navalni nezavesten in priključen na respirator ter da so na njihovo zahtevo v bolnišnico poklicali policijo, navaja STA.

Že večkrat tarča napadov

44-letnik je ena najvidnejših opozicijskih osebnosti v Rusiji. Znan je predvsem po svojih kampanjah proti skorumpiranim kremeljskim uradnikom in politikom ter je glasen kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina. V preteklosti je bil že večkrat tarča različnih fizičnih napadov. Med drugim so ga napadalci leta 2017 polili z zelenim barvilom, ki se uporablja kot razkužilo, pri čemer je utrpel kemične opekline na očesu, še piše STA.