Zaradi vročinskega vala v Kaliforniji redukcije električne energije

Ameriško zvezno državo Kalifornija so zaradi vročinskega vala, ki je krepko povečal porabo električne energije s klimatskimi napravami, zajele redukcije električne energije.

Zasebno elektropodjetje ISO je sporočilo, da jim primanjkuje okrog 4400 megavatov elektrike, zato bo več kot trem milijonom gospodinjstvom na dan po eno uro izklopilo elektriko. Pred tem so elektriko izklapljala že druga podjetja, kot so PG&E, Edison International, Southern California Edison, Sempra Energy in San Diego Gas & Electric, piše STA.

"Takšne redukcije se ne spodobijo za državo, kot je Kalifornija"

Guverner Kalifornije Gavin Newsom ni zadovoljen in je ukazal preiskavo, ker takšne redukcije brez napovedi niso sprejemljive in se ne spodobijo za državo, kot je Kalifornija, navaja STA.

V Dolini smrti izmerili 54,4 stopinje Celzija

V nedeljo so v kalifornijski puščavi Mojave, natančneje v Dolini smrti, izmerili rekordno temperaturo vseh časov 54,4 stopinje Celzija. Meteorologi napovedujejo, da se bo vročina po državi nadaljevala še najmanj do sredine tedna, še piše STA.