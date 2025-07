Najlepši "terenec za vsak dan" je končno postal tudi cestni frajer

Dacia Duster na cesti še nikoli ni bil tako vpadljiv in samozavesten, prav tako ne tehnološko moderen, še vedno pa ohranja svoje bistvo in ostaja najboljši na svojem področju.

Dacia Duster. S kombinacijo robustnosti, racionalne tehnike in cenovne dostopnosti je postal avtomobil, ki je bil po meri kupcev, ki natančno vedo, kaj potrebujejo od vozila, in so z njim še vedno dobro sodelovali tudi zunaj urejenih asfaltnih cest. Prodajni uspeh Dusterja je potrdil pravo usmerjenost avtomobila take vrste. Le redkim avtomobilom je uspelo na vse bolj natrpanem trgu narediti tak vtis kot prvemu modelu. S kombinacijo robustnosti, racionalne tehnike in cenovne dostopnosti je postal avtomobil, ki je bil po meri kupcev, ki natančno vedo, kaj potrebujejo od vozila, in so z njim še vedno dobro sodelovali tudi zunaj urejenih asfaltnih cest. Prodajni uspeh Dusterja je potrdil pravo usmerjenost avtomobila take vrste.

Po 15 letih se za Dusterjem na cestah vse bolj obračajo pogledi

Od leta 2010 je Duster dobil dve novi generaciji. Na lovorikah začetnega uspeha inženirji niso smeli spati, zato je avtomobil postopno dobil občutne izboljšave. Pri drugi generaciji je tako Dacia upoštevala vse ergonomske pripombe lastnikov prve generacije, s tretjo pa so športnega terenca še bolj izpopolnili. Še nikoli do zdaj se Duster ni peljal tako udobno in "avtomobilsko" kot zdaj, obenem pa je ohranil svojo prepoznavno racionalno noto.

Če je bil v preteklosti pogosto spregledan, je danes Duster pravi cestni vpadljivež. Oblikovno je najbolj prepričljiv do zdaj in le redki avtomobili v tem cenovnem segmentu na cesti še pritegnejo toliko pogledov.

Na gala prireditev ali kot odgovor na klic v sili iz gora

Moderen in robusten videz, predvsem pa prepoznavno oblikovani žarometi (ležeča črka Y) in tudi zadnje luči s trikotnim podpisom ga postavljajo ob bok modernim avtomobilskim trendom. S plastičnimi dodatki okrog blatnikov in izstopajočimi odbijači ima tudi poudarjeno robustnost. Celoten oblikovalski paket je poskrbel za celovito sliko Dusterja, s katerim se bo mogoče brez kančka slabe vesti zapeljati tudi na gala prireditev v mestu.

Duster je torej lepši in modernejši, oblikovalsko zrelejši, kljub temu pa je njegovo bistvo v vsem tistem, kar ponuja. Dolg je 4,34 metra, s tem pa spada nekako vmes med razred kompaktnih in srednje velikih športnih terencev. Zaznamujejo ga tudi kratki previsi, ki pomagajo tako pri atraktivnejšem videzu kot pri zmogljivostih zunaj urejenih cest.

Vsestransko uporaben, toda kdor bo izkoristil njegovo robustnost, bo od avtomobila dobil največ

Duster je sicer lahko avtomobil za vsakogar, tako za posameznika, starejši par ali manjšo družino, toda najbolj bo z njim užival tisti, ki ga bo resnično izkoristil. Duster je namreč športni terenec s poudarjenimi zmogljivostmi in robustnostjo zunaj urejenih cest.

Tam je zanesljiv sopotnik, ki zmore veliko, zato se že tako dolgo odlično znajde kot uradno vozilo specialnih služb, kot so slovenski gorski reševalci. Ta vsestranskost je Dusterjev glavni adut in z njim tudi za tistega, ki se bo večinoma vozil po avtocesti, pade večina avtomobilskih omejitev.

Dacia in Gorska reševalna zveza Slovenije letos nadaljujeta zdaj že tradicionalno pot poglobljenega sodelovanja, ki temelji na skupnih vrednotah znamke Dacia in gorskih reševalcev. S svojo zanesljivostjo v vseh razmerah se je znamka hitro poistovetila s tistimi, katerih zanesljivost rešuje življenja – gorskimi reševalci. Foto: Jan Lukanović

Zmerno digitaliziran, a ohranja ključna fizična stikala

Notranjost je namreč prijetna, ergonomsko dobro zasnovana in tudi dovolj prostorna za avtomobil tega velikostnega razreda. Za volanom se sedi udobno, preglednost na cesto je zelo zgledna, pohvalimo lahko tudi ergonomijo.

Duster je namesto klasičnih analognih zdaj resda dobil digitalne merilnike, ki pa so zasnovani preprosto, zato tudi digitalno nekoliko manj veščim voznikom ne bodo povzročali težav.

Na sredinski konzoli je 10,1-palčni zaslon, ki podpira brezžično povezavo s telefoni in projekcijo vmesnikov, kot sta Car Play in Android Auto. Na ta način so telefonski stiki, navigacija, glasba in podkasti na dosegu roke, telefon pa lahko ves čas ostane varno spravljen v žepu ali avtomobilskem predalu. Novost za Dusterja je tudi možnost brezžičnega polnjenja mobilnega telefona. Avtomobil gre tako v korak s časom, a pri tem ne odstopa od svojega bistva dobro premišljenega športnega terenca.

Blagi ali polni hibrid, še vedno bo v ponudbi tudi avtoplin

Novi Duster v razponu sedem tisoč evrov ponuja zelo širok izbor pogonov. Vsi motorji so bencinski, a pomembno vlogo igrajo predvsem hibridni pogoni. Vsi bencinski motorji imajo vsaj dodatek blagega hibrida, moč takega pogona pa je vsaj 96 kilovatov oziroma 130 "konjev". Tak motor je na voljo tudi v kombinaciji s štirikolesnim pogonom, ki je zaščitni znak Dusterja in ne bo manjkal v konfiguraciji tistih, ki želijo od tega avtomobila kar največ oziroma zares izkoristiti njegov potencial.

Alternativi temu pogonu pa sta na prvi pogled dve zanimivi, a v marsičem različni možnosti. Nadgradnja blagega hibrida je polni samopolnilni hibrid, s katerim se je mogoče v mestu oziroma pri nizkih hitrostih že večinoma peljati neslišno in z uporabo električne energije. Vgrajena baterija ima namreč že tako kapaciteto, da omogoča samostojno vožnjo na elektriko, ves čas pa se samodejno polni, zato vozniku ni treba razmišljati o priključnem kablu. Sistemska moč polno hibridnega pogona je že 104 kilovate oziroma 141 "konjev".

Dodatna možnost bo nato še kombinacija bencinskega motorja in utekočinjenega avtoplina LPG, ki je zaščitni znak Dacie in je na voljo s preverjeno tovarniško vgradnjo. Različico Eco-G 100 poganja 74-kilovatni bencinski motor.

Skoraj 22 centimetrov oddaljen od tal

Za prenos moči sta na voljo tako ročni šeststopenjski menjalnik kot tudi samodejni menjalnik z dvojno sklopko in sedmimi prestavami. Da je avtomobil na terenu zares suveren, poskrbijo še vozni programi - izbiramo jih prek vrtljivega gumba med sprednjima sedežema - in tudi zapora diferenciala za najzahtevnejše.

Prav nič čudnega ni, da ga že toliko let pri vsakdanjih nalogah uporabljajo tudi slovenski gorski reševalci. Z njim se je mogoče zapeljati daleč stran od asfaltiranih cest. V štirikolesno gnani različici je 21,7 centimetra oddaljen od tal, omogoča več elektronskih sistemov za lažje premagovanje terenskih izzivov in na resnem terenu omogoča veliko - zaradi omenjenih kratkih previsov je sprednji vstopni kot 31, zadnji pa 36 stopinj. Duster lahko premaga 24 stopinj stranskega naklona.

