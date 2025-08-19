Za potrebe pospeševanja prodaje in tudi posebnosti kitajskega trga, kjer so vse bolj priljubljeni enoprostorni družinski avtomobili, je Tesla pripravila šestsedežno različico modela Y. Sedeži so razporejeni v treh vrstah, vsak sedež v drugi in tretji vrsti ima tudi svoj priključek USB.

Foto: Tesla

Avtomobil je tako dolg 4,97 metra, širok je 1,92 metra, visok 1,66 metra in ima dobre tri metre (3.040 mm) medosne razdalje. Tako je tudi večji od modela Y, kakršnega poznamo v Evropi. V dolžino L meri dodatnih 18 centimetrov, je 2,4 centimetra višji, medosje je daljše za 15 centimetrov.

Zunanje spremembe so majhne, v notranjosti je avtomobil dobil nov 16-palčni zaslon, nadgradili so brezžično polnjenje telefonov in tudi ozvočenje.

Model Y v različici L poganjata dva elektromotorja (spredaj 142 kW, zadaj 198 kW), kapaciteta baterije je 82 kilovatnih ur.

Foto: Tesla

Foto: Tesla Foto: Tesla