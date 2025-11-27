Volkswagen lahko zdaj prvič nov avtomobil razvije in izdela na Kitajskem. Prvi serijski avtomobil pričakujemo spomladi prihodnje leto.

Pri Volkswagnu od ustanovitve podjetja prvič ni nujno, da bo njihov avtomobil imel oznako Made in Germany. Volkswagnove avtomobile sicer že dolgo izdelujejo tudi v tovarnah v drugih državah, toda zdaj lahko celoten avtomobil izven Nemčije tudi razvijejo in ga nato še izdelajo.

Zgodilo se je kje drugje kot na Kitajskem. Volkswagen je v mestu Hefei postavil razvojni center, ki se razprostira na sto tisoč kvadratnih metrih.

Volkswagen bo s kitajskim razvojno-tehničnim centrom razvoj vozila skrajšal za 30 odstotkov, stroške pa do 50 odstotkov.

Foto: Volkswagen

Hitrejši razvoj in nižji stroški

Tu je mogoče nov avtomobil razviti 30 odstotkov hitreje. Pri dotičnem razvoju gre že za programsko zasnovana vozila s platforme CEA (China Electronic Architecture), kjer lahko z lokalizacijo dobaviteljev znižajo tudi razvojne stroške do 50 odstotkov.

Na voljo imajo več kot sto laboratorijev za testiranje strojne in programske opreme, prav tako tudi za teste baterij in pogonov. Opravijo lahko celoten test in validacijo platforme. To je za Volkswagen najmodernejši tehnično-razvojni center zunaj Nemčije.

Ta center bo v prvi vrsti namenjen Volkswagnovim namenskim avtomobilom za kitajski trg. Pridobljeno znanje pa bodo lahko postopno vgrajevali tudi v ostale avtomobile, ki so namenjeni evropskemu trgu. Volkswagen je za kitajski trg že sklenil tehnično partnerstvo z Xpengom, Audi sodeluje z družbo SAIC in podobno.

"Kitajska je najbolj konkurenčen avtomobilski trg na svetu, kjer stranke pričakujejo hitre inovacije in tehnologijo brez napak. Zato smo se odločili, da koncept Kitajska za Kitajsko postavimo še na višjo raven. Z novim centrom se bomo lahko hitreje odzvali na zahteve tržišča. Tako bodo naši avtomobili prilagojeni pričakovanjem kitajskih kupcev že od samega začetka," je povedal Ralf Brandstätter, član Volkswagnove uprave in zadolžen za V Volkswagnove posle na Kitajskem.

Volkswagen prvič s hibridnim podaljševalnikom dosega

Foto: Volkswagen Brandstätter je medtem na družbenih omrežjih objavil še zamaskirano fotografijo novega modela, ki bo nastal na osnovi koncepta ID.era. To je prostoren športni terenec, ki ga Nemci pripravljajo za avtomobilsko razstavo v Pekingu prihodnje leto. Razvojni partner za Volkswagen je pri tem vozilu SAIC.

To bo avtomobil, ki ima za pogon električno zasnovo s podaljševalnikom dosega. Ima tri vrste in skupno šest ali sedem sedežev. Skupni doseg naj bi bil več kot tisoč kilometrov. Prodaja vozil v različicah s podaljševalnikom dosega sicer na Kitajskem že nekaj mesecev pada, saj se več kupcev odloči za polno električna vozila ali priključne hibride.

Glede pogona še ni veliko znanega. Če bi sklepali po že znanih rešitvah iz družbe SAIC (na primer IM LS6), bi bila to 800-voltna platforma z baterijo kapacitete 66 kilovatnih ur. Sistemska moč dveh motorjev je pri tem modelu 500 kilovatov.

Foto: Volkswagen