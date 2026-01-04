Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
4. 1. 2026,
15.31

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
gospodarstvo Kitajska Adam Tooze

Nedelja, 4. 1. 2026, 15.31

5 minut

Razkrita skrivnost kitajskega gospodarskega vzpona

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kitajsko mesto | Je veliki projekt urbanizacije Kitajske gonilo kitajskega gospodarskega vzpona? Na fotografiji: kitajsko mesto Sužou. | Foto Guliverimage

Je veliki projekt urbanizacije Kitajske gonilo kitajskega gospodarskega vzpona? Na fotografiji: kitajsko mesto Sužou.

Foto: Guliverimage

Kitajska je v zadnjih desetletjih postala svetovna izvozna rekorderka. Njen vzpon je izvorni vzgib za Trumpov protekcionizem in carinsko vojno. Toda britanski zgodovinar in ekonomist Adam Tooze je prepričan, da je glavni razlog kitajskega gospodarskega vzpona orjaški projekt urbanizacije Kitajske.

Leta 1949, to je bilo leto, ko so po državljanski vojni oblast prevzeli kitajski komunisti pod vodstvom Maa Cetunga, je na Kitajskem v mestih živelo 57,7 milijona ljudi, na podeželju pa 484 milijonov Kitajcev. Torej je le nekaj več kot deset odstotkov Kitajcev živelo v mestih.

Več kot 60 odstotkov Kitajcev zdaj živi v mestih

Po letu 1980, še zlasti pa konec 90. let preteklega stoletja, se je začela velika urbanizacija Kitajske. Leta 2019 je tako na Kitajskem v mestih živelo kar 848,4 milijona ljudi, na podeželju pa 551,6 milijona ljudi. Tako zdaj več kot 60 odstotkov Kitajcev živi v mestih.

Adam Tooze o tem, da glavni poganjalec kitajske rasti ni izvoz, ampak orjaški proces kitajske urbanizacije:

Tooze je tudi objavil zemljevid devetnajstih velikih mestnih aglomeracij na Kitajskem, v katerih živi 75 odstotkov vsega kitajska mestnega prebivalstva. Te aglomeracije ustvarjajo več kot 80 odstotkov kitajskega bruto družbenega proizvoda.
Ši Džinping
Novice Iz Kitajske prihajajo skrb vzbujajoči podatki
Ši Džinping
Novice Na Kitajskem se nekaj dogaja. In vsi to prikrivajo.
Kitajski ledolomilec v Beringovem prelivu leta 2012
Novice Veliko kitajsko presenečenje za Evropo
Kitajski dron
Novice Novo poročilo o Kitajski je prestrašilo Američane
Ši Džinping
Novice Je to konec kitajske magije?
Ši Džinping
Novice Iz Kitajske prihajajo slabe novice za Evropo
Norilsk
Novice Slabe novice za Putina
Guangdong obala tovorne ladje
Novice Kitajci osupnili Zahod: veliki načrt za napad na Tajvan?
Donald Trump
Novice Kitajski udarec: je Trump pred velikim porazom?
Alia Roza
Novice Putinova seksualna vohunka razkrila metode zapeljevanja
F-35
Novice Ameriški generali zaskrbljeni: To je uspelo Kitajcem
Donald Trump
Novice To je nevarnost, ki grozi Trumpu
Ši Džinping
Novice Nevarna kitajska past za Zahod. To je znano.
Kitajske vojakinje in Ši Džinping
Novice Je Evropa odkrila orožje za boj proti Kitajski?
Vladimir Putin in Ši Džinping
Novice Velika past za Zahod. Je še rešitev?
Donald Trump
Novice Velika nevarnost za Evropo: "Ohraniti morate mirno kri"
gospodarstvo Kitajska Adam Tooze
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.