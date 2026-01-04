Razkrita skrivnost kitajskega gospodarskega vzpona

Kitajska je v zadnjih desetletjih postala svetovna izvozna rekorderka. Njen vzpon je izvorni vzgib za Trumpov protekcionizem in carinsko vojno. Toda britanski zgodovinar in ekonomist Adam Tooze je prepričan, da je glavni razlog kitajskega gospodarskega vzpona orjaški projekt urbanizacije Kitajske.

Leta 1949, to je bilo leto, ko so po državljanski vojni oblast prevzeli kitajski komunisti pod vodstvom Maa Cetunga, je na Kitajskem v mestih živelo 57,7 milijona ljudi, na podeželju pa 484 milijonov Kitajcev. Torej je le nekaj več kot deset odstotkov Kitajcev živelo v mestih.

Več kot 60 odstotkov Kitajcev zdaj živi v mestih

Po letu 1980, še zlasti pa konec 90. let preteklega stoletja, se je začela velika urbanizacija Kitajske. Leta 2019 je tako na Kitajskem v mestih živelo kar 848,4 milijona ljudi, na podeželju pa 551,6 milijona ljudi. Tako zdaj več kot 60 odstotkov Kitajcev živi v mestih.

Adam Tooze o tem, da glavni poganjalec kitajske rasti ni izvoz, ampak orjaški proces kitajske urbanizacije:

There has been a bit of back and forth on twitter about the question of whether exports are the “basic drivers of Chinese growth”. Surely there can be no serious doubt that the “basic driver” is this gigantic process of urbanization. Read more on this and other topics in today's… pic.twitter.com/PCSbF5ob30 — Adam Tooze (@adam_tooze) November 7, 2025