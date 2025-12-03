Glavni oblikovalec družbe Jaguar Land Rover se po 21 letih poslavlja od družbe. Njegov zadnji projekt obuditve Jaguarjeve znamke je močno razdelil javnost.

Gerry McGovern je oblikoval mnoge uspešne avtomobile Land Roverja. Foto: Wikimedia Commons Gerry McGovern je bil nepogrešljiv del Jaguar Land Roverja (JLR) zadnjih 21 let. Za svoje delo je prejel več priznanj in bil med drugim odgovoren za zadnji dve generaciji range roverja. Med njegovimi deli sta tudi modela evoque in novi defender.

Toda McGovern se je podpisal tudi pod drastično oblikovalsko študijo, ki je pred enim letom napovedala povsem nov začetek za znamko Jaguar. Ta je močno razdelila mnenja in tudi britansko družbo ter celo politiko. Prvi del predstavitve oblikovalskega jezika sploh ni vseboval avtomobilov. Šele pozneje so s konceptom type 00 napovedali konkreten nov avtomobil.

McGovern se je podpisal tudi pod kampanjo nove usmeritve Jaguarja. Foto: Jaguar

Zamaskiran predserijski avtomobil nove ere pri Jaguarju. Foto: Jaguar

Proizvodnja Jaguarja stoji, izgubili so že drugega pomembnega oblikovalca

Ideje so bile očitno preveč drastične. Ko je JLR nedavno kot izvršni direktor prevzel P.B. Balaji, pred tem prvi finančnik sestrskega podjetja Tata Motors, je zdaj odjeknila novica o odhodu McGoverna. Ta je bil tudi član uprave JLR.

Že v začetku lanskega leta je JLR zapustil Massimo Frascella, ki je bil pri oblikovanju JLR postavljen takoj za McGovernom. Frascella je zdaj novi vodja oblikovanja pri Audiju.

Jaguarjeva proizvodnja trenutno stoji in novih avtomobilov ni mogoče kupiti. Česa takega proizvajalci ob prehodu na nove platforme v preteklosti še niso storili. Prvi nov Jaguarjev model bo štirivratni avtomobil GT, ki bo visokozmogljiv električni športni potovalnik s pričakovano ceno prek 100 tisoč evrov. Glede na dejstvo, da trg električnih avtomobilov nad to mejo komaj obstaja, je tveganje veliko.

Jaguar medtem v celoti stavi na električne pogone in uprava je za zdaj zavrnila možnost uporabe prehodnih hibridnih pogonov. Polno proizvodnjo pa bodo predvidoma zagnali šele leta 2027.