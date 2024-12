Jaguarjev v oblikovnem smislu koncept napoveduje prvega od treh načrtovanih električnih modelov, ki jih znamka načrtuje do konca desetletja. Na osnovi koncepta bo nastal velik avtomobil GT, ki bo tekmec porsche taycanu. Nato sledita še Jaguarjeva odgovora na bentleya bentaygo, torej električni športni terenec, in nato še električna prestižna limuzina - primerljiva z Mercedesovim razredom S oziroma trenutnim modelom EQS.

Za zdaj malo tehničnih podatkov

Na razkritju koncepta so malo govorili o konkretnih tehničnih podrobnostih prvega serijskega avtomobila na osnovi tega koncepta, ki ga sicer že testirajo. Napredni tehnični sistemi bodo ključni za konkurečnost električnih avtomobilov, ki jim namerava Jaguar postaviti izhodiščne cene krepko prek meje 100 tisoč evrov. Vsi trije napovedani modeli bodo nastali na izključno električni platformi JEA in vodstvo podjetja je ob razkritju koncepta še enkrat poudarilo, da uporaba klasičnih pogonov (bencin, hibrid) ne pride v poštev.

Pri Jaguarju so razkrili le ciljni domet po WLTP do 770 kilometrov in dodajanje več kot 300 kilometrov (do 321 km) dosega v 15 minutah polnjenja. To namiguje na 800-voltno zasnovo in baterijo kapacitete prek 100 kilovatnih ur.

Prvi serijski avtomobil prihaja čez dve leti

Koncept ima vrata z dvižnim sistemom, pri serijskem pa lahko pričakujemo štiri vrata in tudi klasična stranska ogledala. Koncept uporablja kamere, prav tako pa nima zadnjega stekla.

Prvi serijski avtomobil bodo pri Jaguarju razkrili konec leta 2025, proizvajali pa ga bodo v Veliki Britaniji.

Foto - prototip serijskega avtomobila med testiranji

Foto: Jaguar

Foto: Jaguar