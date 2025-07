Rekord med Švico in Nemčijo: električni avtomobil je peljal 1.205 kilometrov

Za volanom lucida air v različici grand touring je sedel poslovnež Umit Sabanci in opravil vožnjo med St. Moritzom v Švici in Munchnom v Nemčiji. Celotna pot je bila dolga 1.205 kilometrov, vmesno polnjenje pa ni bilo potrebno. Sodeč po objavi Lucid Motors na družbenem omrežju X je to nov Guinnessov rekord za najdaljšo vožnjo električnega avtomobila brez vmesnega polnjenja. Poraba na tej vožnji je bila 11,8 kilovatne ure na sto prevoženih kilometrov, kar je seveda zelo malo za tako velik avtomobil. Pot do Munchnan je Sabancija vodila tako prek alpskih cest kot tudi avtocest.

Video - pot iz Švice prek Avstrije v Nemčijo

Lucid set another @GWR title for the history books.



Together with @Umit_Sabanci, we have officially set a new Guinness World Records title for the longest journey by an electric car on a single charge. The Lucid Air Grand Touring covered an astonishing 1,205 kilometers (~ 749… pic.twitter.com/2LeayLnjgc — Lucid Motors (@LucidMotors) July 8, 2025

Bolj kot teoretični doseg so pomembni drugi podatki

Tak doseg je seveda zanimiv in precej presega uradni domet ameriške prestižne limuzine, a navadno tovrstni poizkusi nimajo veliko skupnega z realno uporabnostjo električnega avtomobila. Podatek o dosegu je postal z razvojem polnilne infrastrukture precej manj pomemben kot nekoč. Veliko več šteje kar najnižja poraba (višji doseg, nižji strošek vožnje) in učinkovito hitro polnjenje, kadar voznik opravlja več kot tisoč kilometrov dolgo pot z električnim vozilom.

Lucid Air grand ima baterijo s kapaciteto 112 kilovatnih ur, skupna sistemska moč dveh elektromotorjev pa znaša 597 kilovatov (812 “konjev”). Avtomobil je dolg 4,9 metra, masa praznega vozila pa je 2,4 tone.

Lucid Motors je v drugem četrtletju izdelal 3.863 avtomobilov, kar je bilo 83 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Kupcem so v zadnjih treh mesecih dobavili 3.309 avtomobilov. V prvega pol leta so kupcem dobavili 6.418 avtomobilov.