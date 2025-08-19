Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Dan Lenard plovba, Guinnessov rekord | Danu Lenardu je uspelo prepluti 321,5 milje. | Foto Osebni arhiv Dana Lenarda

Danu Lenardu je uspelo prepluti 321,5 milje.

Foto: Osebni arhiv Dana Lenarda

Slovenski oblikovalec plovil Dan Lenard je v ponedeljek končal neprekinjeno solo vzdržljivostno plovbo s tipom jadrnice laser. Od 12. do 18. avgusta je preplul 321,5 navtične milje in s tem dosežkom postavil svetovni rekord v tej kategoriji. Mu pa v tem poskusu ni uspelo doseči cilja, ki si ga je zadal - prepluti 500 milj.

57-letni slovenski oblikovalec luksuznih plovil Dan Lenard je svoj podvig rušenja rekorda v neprekinjenem samostojnem jadranju z jadrnico tipa Laser - ILCA, ki poteka brez pomoči, spremljave, sidranja, dotika obale ali drugega plovila, začel 12. avgusta in ga v ponedeljek, 18. avgusta, zaključil na istem mestu, kjer je plovbo začel.

Izplul je iz marine Sukošan in jadral okoli Dugega otoka in po srednjem Jadranu ter svojo plovbo zaključil v isti marini.

Dan Lenard rekord | Foto: Facebook/Dan Lenard Foto: Facebook/Dan Lenard

S 321,5 preplute navtične milje (ali 595,4 kilometra) in 147 urami in 41 minutami na morju je tako postavil nov, še neuraden svetovni rekord. Prejšnji rekord je znašal 283,5 milje in 132,5 ure. To je bil njegov drugi poskus v zadnjih dveh mesecih, saj je moral Lenard junija zaradi slabih vremenskih razmer svojo pot in lovljenje rekorda predčasno prekiniti.

Sam je sicer želel prepluti kar 500 navtičnih milj, a mu to tokrat ni uspelo. Lenardovo potovanje je bilo popolnoma brez emisij in plastične embalaže za enkratno uporabo. Uporabil ni nobene plastenke vode, s čimer je zagovotovil, da med njegovim potovanjem ni bilo plastičnih odpadkov.

Za dosežek mu je čestital tudi vloger, youtuber in njegov prijatelj Ciril Komotar, ki je ob objavi zapisal: "S svojo majhno jadrnico (Olympic Laser) je postavil nov mejnik – 321 navtičnih milj, petstotico pa 'prihranil' za prihodnjič! Dan, čestitam!"

Lenard je sicer solastnik podjetja Studio Nuvolari & Lenard, katerega jahto ima v lasti tudi filmski režiser Steven Spielberg. Drugi solastnik je Italijan Carlo Nuvolari. Ker je sedež podjetja v Benetkah, je Lenard ves čas razpet med Slovenijo in Italijo.

