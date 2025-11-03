Elan se na navtični trg vrača z novo linijo karbonskih jadrnic

Elan je konec oktobra v Barceloni strokovni javnosti predstavil novo linijo hitrih karbonskih jadrnic za odprta morja. Kot so danes sporočili iz podjetja, s tem Elan Yachts vstopa v rastoči segment premijskih plovil z izjemnimi jadralnimi lastnostmi. Elan se tako po začasni prekinitvi proizvodnje plovil vrača na navtični trg.

Kot je znano, je Elan v začetku tega leta zaradi precej dramatičnega padca trga začasno ustavil proizvodnjo plovil in proizvodne kapacitete namenil rastoči diviziji kompozitov. Glede prihodnosti navtične divizije so v podjetju opravili večmesečni strateški razmislek o Elanovi ekspertizi in priložnostih na trgu. Razvili so nov produkt in se v navtiko vrnili z novim pristopom.

Pri projektu, ki temelji na dolgoletnih kompetencah Elana pri gradnji tehnično naprednih kompozitov, multidisciplinarna Elanova ekipa sodeluje z J&J Design in pomorskim arhitektom Guillaumeom Verdierjem, ki je znan po snovanju plovil izjemnih plovnih lastnosti. S tem se Elanovo znanje dopolnjuje z dolgoletnimi izkušnjami projektiranja in gradnje hitrih plovil, so pojasnili v podjetju.

V Elanu zagotavljajo, da Elan SixtyFive omogoča izjemno hitro in varno individualno jadranje ali jadranje z manjšo posadko, saj združuje na regatah preizkušeno ladijsko arhitekturo, sodobne navigacijske rešitve, izjemne plovne sposobnosti in mojstrsko dodelavo. Foto: Elan

Jadrnico bo lahko brez dodatne posadke upravljal krmar sam

Izvršni direktor skupine Elan Jeffrey Tirman je izpostavil, da je Elan SixtyFive začetek nove ere, kjer se združujejo industrijska natančnost, napredni materiali in celovitost dizajna. Nova jadrnica postavlja standard zmogljivosti jadranja po odprtem morju, ki jo bo lahko upravljal krmar sam, brez dodatne posadke.

Jernej Jakopin iz J&J Design je pojasnil, da je Elan SixtyFive visokozmogljiva jadrnica, rojena iz strasti do inovacij in vizionarskega oblikovanja, združenih z dovršeno hidrodinamično odličnostjo. Razvita s sodobnimi simulacijskimi orodji in izkušnjami uteleša natančnost, enostavno upravljanje in popoln nadzor s pomočjo prilagojene programske opreme, ki jo podpira inteligentni avtopilot, je poudaril Jakopin, ki je bil pred desetletji skupaj s svojim bratom snovalec Seawaya.

Elan bo karbonsko linijo plovil razširil še na modele večje dolžine

Po Elan SixtyFive bo Elan novo karbonsko linijo plovil razširil še na modele dolžine 73 in 80 čevljev.