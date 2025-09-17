Orke potopile jadrnico. Gre za igro ali agresijo?

Te dni se je na obali Portugalske odvijala prava drama. V bližini mesta Costa de Caparica blizu Lizbone se je več ork zneslo nad jadrnico, na krovu katere je bilo pet članov posadke.

Z jadrnice so prosili za pomoč približno pet navtičnih milj (približno devet kilometrov) od plaže.

Orke so poškodovale krmilo jadrnice, potem pa je v plovilo začela vdirati voda in se na koncu, kljub vsem prizadevanjem, potopilo, piše portal Morski.hr.

Člane posadke je rešila bližnja turistična ladja, s katere so opazovali delfine. Bernardo Queiroz, ki je bil na tej ladji, je kasneje pričal, da je opazil nenavadno dogajanje na jadrnici, v bližini pa so plavale štiri orke. Odhiteli so na pomoč in rešili posadko, posredovala je tudi portugalska mornarica.

To pa ni bil edini kontakt med orkami in ladjami tistega dne, saj so štiričlansko posadko turistične ladje reševali tudi v bližnjem zalivu Cascais, je poročala portugalska pomorska uprava. Vsi rešeni potniki so v dobrem zdravstvenem stanju, piše The Portugal News.

Agresija ali igra?

Kljub strašljivi izkušnji za posadki pa je vzorec vedenja ork podoben dozdajšnjim. Po mnenju znanstvenikov ni ničesar, kar bi kazalo na načrtno agresivno vedenje, četudi povzroči precejšnjo materialno škodo in pa seveda velik strah pri članih posadke.

Nevroznanstvenica Lori Marino, predsednica projekta Whale Sanctuary Project, meni, da so napadi "posledica igrivega vedenja" in da gre za oponašanje drugih kitov ubijalcev, ne pa za agresijo ali celo maščevalnost.

Po podatkih orcas.pt je bilo letos zabeleženih 73 interakcij med orkami in jadrnicami, vključno s štirimi v septembru. Orke ob portugalski obali so del podpopulacije, znane kot iberska orka. Ta populacija verjetno šteje manj kot petdeset osebkov in je na rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) uvrščena med kritično ogrožene vrste.