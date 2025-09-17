Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
17. 9. 2025,
10.39

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
potop kit delfini jadrnica Portugalska orke

Sreda, 17. 9. 2025, 10.39

41 minut

Orke potopile jadrnico. Gre za igro ali agresijo?

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
orka | Po mnenju znanstvenikov ni ničesar, kar bi kazalo na načrtno agresivno vedenje, četudi povzroči precejšnjo materialno škodo in pa seveda velik strah pri članih posadke. Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Po mnenju znanstvenikov ni ničesar, kar bi kazalo na načrtno agresivno vedenje, četudi povzroči precejšnjo materialno škodo in pa seveda velik strah pri članih posadke. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Te dni se je na obali Portugalske odvijala prava drama. V bližini mesta Costa de Caparica blizu Lizbone se je več ork zneslo nad jadrnico, na krovu katere je bilo pet članov posadke.

Z jadrnice so prosili za pomoč približno pet navtičnih milj (približno devet kilometrov) od plaže.

Orke so poškodovale krmilo jadrnice, potem pa je v plovilo začela vdirati voda in se na koncu, kljub vsem prizadevanjem, potopilo, piše portal Morski.hr. 

Člane posadke je rešila bližnja turistična ladja, s katere so opazovali delfine. Bernardo Queiroz, ki je bil na tej ladji, je kasneje pričal, da je opazil nenavadno dogajanje na jadrnici, v bližini pa so plavale štiri orke. Odhiteli so na pomoč in rešili posadko, posredovala je tudi portugalska mornarica.

To pa ni bil edini kontakt med orkami in ladjami tistega dne, saj so štiričlansko posadko turistične ladje reševali tudi v bližnjem zalivu Cascais, je poročala portugalska pomorska uprava. Vsi rešeni potniki so v dobrem zdravstvenem stanju, piše The Portugal News.

orke
Novice V napadih ork v Gibraltarski ožini letos poškodovanih 250 plovil

Agresija ali igra?

Kljub strašljivi izkušnji za posadki pa je vzorec vedenja ork podoben dozdajšnjim. Po mnenju znanstvenikov ni ničesar, kar bi kazalo na načrtno agresivno vedenje, četudi povzroči precejšnjo materialno škodo in pa seveda velik strah pri članih posadke.

Nevroznanstvenica Lori Marino, predsednica projekta Whale Sanctuary Project, meni, da so napadi "posledica igrivega vedenja" in da gre za oponašanje drugih kitov ubijalcev, ne pa za agresijo ali celo maščevalnost.

Po podatkih orcas.pt je bilo letos zabeleženih 73 interakcij med orkami in jadrnicami, vključno s štirimi v septembru. Orke ob portugalski obali so del podpopulacije, znane kot iberska orka. Ta populacija verjetno šteje manj kot petdeset osebkov in je na rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) uvrščena med kritično ogrožene vrste.

Davor Ivković, ribič
Novice Poklicni ribič Davor Ivković: Ribištvo je ogroženo zaradi zakonov, ne pa pomanjkanja rib. Morje je pošteno. #foto #video
potop kit delfini jadrnica Portugalska orke
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.