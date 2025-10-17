Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Petek,
17. 10. 2025,
10.16

1 ura, 6 minut

Petek, 17. 10. 2025, 10.16

1 ura, 6 minut

Znan je vzrok, zaradi katerega se je pred obalo Izole prevrnila jadrnica

A. P. K.

Policisti so iz morja rešili šest članov posadke, saj se je njihova jadrnica prevrnila.

Policisti so iz morja rešili šest članov posadke, saj se je njihova jadrnica prevrnila.

Foto: Policijska uprava Koper

V četrtek smo poročali, da se je približno miljo od Izole proti Gradežu okoli 15. ure prevrnila jadrnica. V reševalno akcijo so takoj napotili pomorske policiste s čolnom P-08. Iz morja so rešili šest članov posadke. Nepoškodovane, a podhlajene so pripeljali v izolsko marino, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. Zdaj je znano tudi, kaj je bil vzrok za nesrečo.

Vzrok za prevrnitev jadrnice je bila izguba kobilice na jadrnici, ki jo je s plovila odneslo, je v enem od komentarjev pojasnil Uroš Jemec, ki je bil eden od članov posadke na jadrnici. "Razlog potopa je bil v tem, da je šlo za novo jadrnico s canting keelom in kobilice sploh niso dobro privarili. Na jadrnici je bila samo napikana kobilica in takoj, ko je prišlo do obremenitve, jo je odneslo," je pojasnil član posadke.

Policisti posadko ogreli tudi s svojimi jaknami

"Bil sem udeležen v nesreči jadrnice in moram izjemno pohvaliti vse policiste, ki so nas rešili in izredno hitro odreagirali. Rešili so nas, in ko smo vsi premraženi prišli na čoln, so nam, ko jim je zmanjkalo odej, dali svoje jakne, da smo se ogreli," je še zapisal eden od udeležencev ter se policistom zahvalil za izjemno delo in reševanje na morju.

Kot je pojasnil še eden od komentatorjev, je iz fotografije razvidno, da je canting keel oz. nagibna kobilica še na jadrnici, manjka pa balast (ballast), ki je bil očitno na jadrnico slabo pritrjen.

Ekipa kapitanije in sektorja za varovanje obalnega morja bo naknadno poskrbela še za reševanje prevrnjene jadrnice. Takojšnje reševanje zaradi premočnega vetra namreč ni bilo mogoče. Člani posadke so bili iz Ljubljane in okolice, so še navedli na policiji.

