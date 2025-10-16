Drama pred obalo Izole: policisti reševali jadralce

Ob 15. uri so pomorski policisti zagnali reševalno akcijo na morju. Eno morsko miljo (1.852 metrov) od Izole se je namreč potapljala jadrnica.

Policisti so iz morja rešili šest članov posadke, saj se je njihova jadrnica prevrnila. Nepoškodovane, a podhlajene so pripeljali v Izolo. "Ekipa Kapitanije in Sektor za varovanje obalnega morja bosta poskrbela še za reševanje prevrnjene jadrnice," so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Ko bomo imeli več informacij, jih bomo objavili.