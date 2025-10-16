Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Četrtek,
16. 10. 2025,
17.48

Četrtek, 16. 10. 2025, 17.48

37 minut

Drama pred obalo Izole: policisti reševali jadralce

P. P.

Na jadrnici, ki se je prevrnila in se je začela potapljati, je bilo šest jadralcev.

Na jadrnici, ki se je prevrnila in se je začela potapljati, je bilo šest jadralcev.

Foto: Policijska uprava Koper

Ob 15. uri so pomorski policisti zagnali reševalno akcijo na morju. Eno morsko miljo (1.852 metrov) od Izole se je namreč potapljala jadrnica.

Policisti so iz morja rešili šest članov posadke, saj se je njihova jadrnica prevrnila. Nepoškodovane, a podhlajene so pripeljali v Izolo. "Ekipa Kapitanije in Sektor za varovanje obalnega morja bosta poskrbela še za reševanje prevrnjene jadrnice," so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Ko bomo imeli več informacij, jih bomo objavili.

Superjahta Eclipse
Novice Groza za lastnika prestižnega plovila: le 15 minut po izplutju potonila luksuzna jahta #video
podmornica v Egiptu
Novice Pri znanem letovišču potonila podmornica z več kot 40 turisti na krovu #video
jadrnica, nesreča
Novice Pri Palermu potonila jadrnica: ena smrtna žrtev, pogrešan britanski Bill Gates #video
