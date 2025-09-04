Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
A. P. K.

4. 9. 2025,
14.59

Groza za lastnika prestižnega plovila: le 15 minut po izplutju potonila luksuzna jahta #video

A. P. K.

Le okoli 15 minut po tem, ko so luksuzno jahto Dolce Vento, vredno nekaj manj kot milijon dolarjev (810 tisoč evrov), splavili v morje na turški obali, je ta potonila v morje.

Prestižno luksuzno plovilo Dolce Vento je v torek le nekaj minut po splavitvi na obali severne Turčije ob obali Črnega morja potonila v morje. Posadka in prestrašeni potniki so si nadeli rešilne jopiče in zapustili krov ter se uspešno rešili.

Posnetek, ki je hitro obšel svet, prikazuje luksuzno jahto Dolce Vento, ki se je v torek počasi najprej nagnila in nato potopila v morje ob obali Zonguldaka v severnem turškem okrožju Eregli, je poročal New York Post.

Vrednost jahte ocenjujejo na okoli 940 tisoč dolarjev

Okoli 25 metrov dolga jahta, vredna okoli 940 tisoč dolarjev (810 tisoč evrov), je v torek v morje izplula sploh prvič, odkar je bila lastniku dostavljena iz Istanbula. Lastnik, kapitan in dva člana posadke so skočili čez krov in brez poškodb priplavali do obale, obalna straža in pristaniške ekipe pa so zavarovale in vzpostavile območje okoli potapljajočega se plovila.

Kaj je botrovalu hitremu potopu jahte, še ni znano. Uradniki v ladjedelnici Medyılmaz Shipyard so sporočili, da vzrok potopitve preiskujejo in da bodo opravljeni tehnični pregledi jahte, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo.

obala Črno morje luksuz Turčija potop morje jahta
