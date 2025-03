Pri znanem letovišču potonila podmornica z več kot 40 turisti na krovu #video

Pred obalo letoviškega mesta Hurgada v Egiptu je potonila podmornica z več kot 40 turisti na krovu, poroča BBC. Po prvih informacijah naj bi potrdili šest žrtev, več poškodovanih je v kritičnem stanju. Rusko veleposlaništvo v Kairu je sporočilo, da so bili vsi potniki v podmornici ruski državljani, a je to za zdaj neuradna informacija. O vzrokih za nesrečo še ni podrobnosti, so pa že izključili vreme, ki je bilo danes sončno brez močnejših vetrov.

Podmornica z imenom Sindbad z več kot 40 turisti na krovu je potonila blizu pristanišča v Hurgadi, poroča BBC. Po prvih informacijah, ki so jih za agencijo Reuters potrdile lokalne oblasti, je umrlo šest potnikov, devet jih je poškodovanih, skupaj so jih rešili devetindvajset.

Ponesrečene so peljali v bolnišnico v Hurgadi. Foto: Reuters Rusko veleposlaništvo v Egiptu je na svojem profilu na Facebooku objavilo, da so bili vsi potniki ruski državljani, med njimi naj bi bilo tudi več otrok. Navedli so podatek, da je bilo na krovu 45 potnikov in da imajo za zdaj podatke o štirih smrtnih žrtvah.

Lokacija, blizu katere je po poročanju medijev potonila podmornica:

BBC poroča, da družba Sindbad Submarines s podmornicamni turiste v Hurgadi prevaža že več let, kar je razvidno tudi z njihovega profila na Googlovih zemljevidih.

Podjetje na spletni strani navaja, da ima dve od le 14 pravih rekreacijskih podmornic na svetu, ki se lahko potopijo 25 metrov globoko in pred obalo Hurgade raziskujejo pol kilometra dolg koralni greben. "Podmornica ponuja 44 potniških sedežev in dva pilotska sedeža. Vsak potnik lahko morje opazuje skozi precej veliko okno," navajajo.

Foto: Google maps Iz ocen na Googlovih zemljevidih je razvidno, da je na izletu s podmornico v preteklosti bilo že več Slovencev, kar ne preseneča, saj je Hurgada priljubljena tudi med slovenskimi turisti.

Notranjost podmornice Sindbad. Foto: Sinbad Submarines

Na slovensko veleposlaništvo v Egiptu smo poslali vprašanje, ali imajo slučajno informacije o tem, da so bili v podmornici slovenski državljani. Odgovore bomo objavili, takoj ko jih prejmemo.