Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, napovedujejo na Arsu. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Čez dan bo ponekod zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu od 20 do 23 stopinj Celzija. V zgornjem posnetku si oglejte gibanje padavin čez Slovenijo ob koncu tedna.