Slovenijo tudi letos zaznamujejo izraziti vremenski ekstremi – neurja, poplave in dolgotrajna sušna obdobja. Čeprav se ob vsaki ujmi zdi, da nas narava znova preseneča, strokovnjaki pravijo, da gre za pojav, na katerega nas opozarjajo že desetletja. Ena najglasnejših predstavnic podnebne stroke pri nas je meteorologinja Tanja Cegnar, dolgoletna sodelavka agencije za okolje (Arso), ki javnost redno osvešča o vremenskih in podnebnih spremembah.

Poudarki pogovora in kje na posnetku se nahajajo:

Tanja Cegnar je v vremensko napoved vpeljala napoved vpliva na počutje (ob 22.15), komentira, da "ekran starih žensk res nima rad" (ob 23.20), pred kamero je prvič stopila povsem nepripravljena, saj so jo "vrgli v vodo" (ob 25.50), ob obilici kritik in drugih odzivov pa je za nekaj časa izgubila tudi sebe. Kdaj je postalo lažje? (Ob 27.50.) Z Evo sta spregovorili tudi o tem, ali je ženskam v medijskem prostoru težje (ob 31.15) in o gostjinih modnih izbirah pred kamero, s katerimi želi svoji generaciji pokazati, da so lahko tudi gospe v zrelejših letih še vedno privlačne (ob 37.30). Cegnar je vpeta v mnogo projektov in na mednarodnem nivoju tudi mentorira - ne pa tudi v Sloveniji. Zakaj? (Ob 42.20.) Pogovor je nanesel tudi na podnebne spremembe, na večplastnost problema in na to, da se zanemarja vidik prilagajanja na podnebne spremembe (ob 48.00), za konec pa je meteorologinja brez dlake na jeziku odgovorila tudi na vprašanje, ali je za svoje slovo s TV-zaslonov res izvedela prek medijev in kaj si misli o tem (ob 59.50).

"Od nekdaj me je zanimala narava v vseh svojih oblikah. Kamni, kamnine, morje, oblaki, še posebej tisti, ki so se hitro spreminjali, pa živali in rastline. Ko sem se odločala za študij, sem dolgo kolebala. Na koncu sem izbrala matematiko in fiziko, nato pa se specializirala za meteorologijo. A prav lahko bi postala tudi kaj drugega – na primer geologinja," se začetkov spominja Cegnar.

Študij ni bil lahek, a ni celih dni preživela za knjigami

Zakaj ravno fizika? "Morda zato, ker se mi je zdela manj popularna. Rekla sem si – to pa bo nekaj zame. Študij ni bil lahek, tudi zato, ker nisem bila tista, ki bi cele dneve preživela za knjigami. Sem pa bila vestna študentka, delno tudi po zaslugi očeta, ki me je nenehno spodbujal, naj študij čim prej zaključim in se zaposlim."

"Od nekdaj me je zanimala narava v vseh svojih oblikah," pravi ena najbolj znanih meteorologinj v Sloveniji. Foto: Jan Lukanović

Čeprav je kasneje hitro stopila na poklicno pot, danes priznava, da ji je morda malce žal, da si ni vzela nekaj mesecev zase. "Mogoče bi bilo dobro, da bi si vzela leto premora, odpotovala, doživela kaj novega. A takrat je bilo drugače – pozneje za takšne stvari preprosto ni bilo več časa, vsaj ne na tak način."

Včasih pisalni stroj, danes sateliti

Delo meteorologa se je skozi desetletja izjemno spremenilo. "Danes si lahko vsak ogleda satelitske in radarske slike – sploh ni treba biti meteorolog. Ljudje spodbujamo, da spremljajo napovedi in se pripravijo. Ko sem jaz začela, tega ni bilo. Nismo uporabljali interneta. Spomnim se, kako smo vremenske podatke narekovali po telefonu. Na drugi strani je nekdo tipkal na klasični pisalni stroj, slišalo se je udarjanje tipk … Napredek je prišel z avtomatskim telefonskim odzivnikom. Kasneje so sledile nove tehnologije – razvoj je bil vrtoglav."

"Ko sem začela nastopati na televiziji, sem si želela sporočati vpliv vremena na ljudi kot sestavni del vremenske napovedi." Foto: Jan Lukanović

Neurij je dejansko več kot v preteklosti

Pretekli ponedeljek je Slovenijo znova zajelo silovito neurje. Močni nalivi in sunki vetra so povzročili precej škode, nevihtna fronta pa se je razširila iz Šaleške doline prek Kozjanskega, Posavja, Dolenjske vse do Notranjske. Gasilci so imeli znova polne roke dela. Kljub pravočasnim opozorilom državnih služb in vremenskih zanesenjakov so nekateri opozorila vzeli resno, drugi pa žal ne.

"Ljudje so danes bolj previdni," ocenjuje Cegnar. "Razlogov za to je več – najprej, neurij je dejansko več kot v preteklosti. Drugič, imamo več imetja, ki ga lahko poškodujejo. In seveda – večja je tudi ozaveščenost. Mediji pomembno prispevajo k obveščenosti, mi kot meteorologi pa si želimo, da bi ljudje še bolj poslušali opozorila. Da bi se pravočasno umaknili, zaščitili premoženje in se pripravili. Danes imamo toliko tehnoloških možnosti, toliko komunikacijskih kanalov, da reči, da nas je nekaj popolnoma presenetilo, res ni mogoče."

"Vrgli smo me v vodo. Danes se poskrbi za vse mlade kolege, da gredo čez temeljit trening," je o svojih začetkih pred kamero dejala Tanja Cegnar. Foto: Jan Lukanović

Lokalna neurja so še vedno zelo težko napovedljiva

A opozarja, da tudi najsodobnejša meteorološka tehnologija ni vsemogočna. "Lokalna neurja so še vedno zelo težko napovedljiva. Ne moremo točno napovedati, da bo toča padala ob 17.15 točno v tej vasi. Lahko rečemo, da je možnost – v določenem časovnem okviru in območju. Toča se običajno pojavi v zelo ozkem pasu, zato natančna napoved ni mogoča."

Spoznajte Tanjo Cegnar tudi iz bolj osebne plati

V pogovoru v Spotkastu je Tanja Cegnar razkrila tudi, kako težki so bili začetki pred kamero in kako na svoje delo gleda danes, zakaj meni, da so ženske v javnosti pogosteje pod drobnogledom, in kako sama skrbi za urejen videz. Brez dlake na jeziku je spregovorila tudi o nedavni novici, da se s kolegom Andrejem Velkavrhom poslavljata izpred kamer, za kar je izvedela iz medijev, in o lepoti v zrelih letih.