Prejšnji teden se je skupini dežurnih meteorologov, ki na TV Slovenija sporočajo vremensko napoved, pridružil nov član Urban Žagar, jeseni pa na nacionalno televizijo prihaja še en nov obraz, Timotej Kozelj. To je za Slovenske novice povedal dolgoletni obraz televizijskih vremenskih napovedi in dežurni meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) Branko Gregorčič in pojasnil, da pomlajujejo tako ekipo dežurnih meteorologov na Arsu kot ekipo TV-vremenarjev.

Svež veter na TV ekranih



📺 Danes bo prvič vremensko napoved predstavil sodelavec Urban Žagar. Vabljeni k ogledu!#vremenskanapoved #tvvreme pic.twitter.com/MhMXb23l8S — ARSO vreme (@meteoSI) June 3, 2025

Menjava generacij: odhod Tanje Cegnar in Andreja Velkavrha

V okviru te "menjave generacij" naj bi se do konca leta od aktivnega nastopanja na televiziji poslovila Tanja Cegnar in Andrej Velkavrh, je za Slovenske novice potrdil Gregorčič, ki se je sam od rednega večernega nastopanja na nacionalni televiziji poslovil že leta 2020.