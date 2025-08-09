V živo: Čez en mesec Šeško, danes Bravo in Aluminij

Začel se je četrti krog 1. SNL. Najprej Bravo v Stožicah gosti Aluminij (17.30), nato lahko Koper z večerno zmago nad Radomljami (20.15) skoči na vrh lestvice. Tega zasedajo Celjani, ki so v fantastični formi. Po Olimpiji in Luganu bodo skušali napolniti mrežo še Muri. Maribor bo prvič gostoval pod žarometi v Ajdovščini, kjer je v prejšnji sezoni vselej izgubil, Olimpija, ki jo v četrtek čaka tekma sezone v Albaniji, pa se pod vodstvom začasnega trenerja Ivana Senzena odpravlja k zadnjeuvrščenim Domžalam, ki imajo ta konec tedna razlog za zadovoljstvo. Bajni prestop Benjamina Šeška k Manchester Unitedu jim bo napolnil blagajno z najmanj 1,7 milijona evrov.

Začelo se je v Stožicah

Slovenski nogomet je konec tedna v znamenju podpisa pogodbe Benjamina Šeška, ki bo nadaljeval kariero pri Manchester Unitedu. Na dan, ko se je 22-letni Radečan prvič predstavil navijačem rdečih vragov, se je 1. SNL prevesila v četrti krog.

V Stožicah, kjer bo Šeško z reprezentanco na delu prihodnji mesec, ko bo četa Matjaža Keka v uvodnem dejanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 petega septembra gostila zvezdniško Švedsko, ob 17.30 igrata Bravo in Aluminij. Mladi ljubljanski klub se spogleduje s tretjo zaporedno zmago, s katero bi se zasidral v zgornji polovici razpredelnice. Prvič pa bi lahko rumeni dres oblekel mladi hrvaški reprezentant Lovre Kulušić, ki ga je Bravu posodil zagrebški Dinamo (začel je na klopi). Kidričani so v tej sezoni zelo dobri na gostovanjih, na dveh tekmah so osvojili štiri točke. Lahko drugoligaški prvaki prekrižajo načrte še Bravu?

Z drugim golom Martina Pečarja v novi sezoni so Bravaši povedli tik pred koncem prvega polčasa.

Koper po peto zaporedno zmago nad mlinarji

Zvečer se bosta na Bonifiki spopadla Koper in Radomlje. Slaviša Stojanović kot trener Kopra izgublja le na evropskih in pokalnih tekmah, v 1. SNL, kjer je vodil Primorce na 14 srečanjih, pa je še neporažen. Če bodo kanarčki danes premagali mlinarje, bo Koper najmanj do nedelje zasedal vodilni položaj.

Koprčani so v zadnjem nastopu v Ljudskem vrtu osvojili točko (2:2). Foto: Jure Banfi

Radomljani v prejšnji sezoni proti Koprčanom niso osvojili niti točke, trener Jugoslav Trenčovski pa napoveduje, kako pričakuje najboljše predstave svojih varovancev čez tri, štiri mesece, ko bodo v popolnosti osvojili njegov sistem.

Olimpija pred tekmo leta v Albaniji še v Domžalah

Benjamin Šeško se je v tujino kot najstnik podal iz domžalskega kluba. Foto: Guliverimage V nedeljo se bosta najprej ob 17.30 udarila Domžale in Olimpija. Zadnjeuvrščeni klub v tej sezoni ni osvojil še niti ene točke. Pod novim vodstvom, v ospredju so Hrvati, skuša popeljati klub do višjih položajev od tistih v prejšnji sezoni, ko so si rešili obstanek šele na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij, a za zdaj ni uspešen.

V boljšo voljo jih je zagotovo spravil prestop Benjamina Šeška v Manchester United, ki bo Domžalam po dveh zelo konkretnih zneskih, ki sta jih plačala Red Bull Salzburg in RB Leipzig, rumena družina pa je prejela več kot pet milijonov evrov, zagotovil nov milijonski zaslužek. Domžalam bo od rekordnega prestopa v zgodovini slovenskega nogometa kapnilo v blagajno najmanj 1,7 milijona evrov, kar bo prišlo še kako prav za nadaljevanje sezone, v kateri bodo skušali izbranci Emilia Millana doseči večje število točk.

Alex Tamm (Olimpija) je proti Egnatii v četrtek zapravil najstrožjo kazen. Ostalo je pri 0:0. Foto: Grega Valančič

Zmaji prihajajo v mesto ob Kamniški Bistrici po naporni četrtkovi evropski tekmi z Egnatio (0:0), na kateri so pod vodstvom začasnega stratega Ivana Senzena prikazali bistveno boljšo igro od tiste, ki je spremljala Olimpijo pod taktirko Jorgeja Simaa, manjkali pa so le zadetki. Lovili jih bodo v Domžalah, kamor prihajajo kot favoriti, vseeno pa morajo še kako razmišljati tudi o četrtkovi povratni tekmi v Albaniji, ki prinaša ogromen vložek.

Mariboru ne gre najboljše v Ajdovščini

V Ajdovščini se bodo drugič v zgodovini na tekmi Primorja prižgali žarometi. Ko so se prvič, so rdeče-črni ostali praznih rok proti Bravu (1:3), tokrat pa prihaja v prestolnico burje Maribor. V prejšnji sezoni so vijolice pod vodstvom Boštjana Cesarja dvakrat naletele na razigrane Ajdovce, kako pa se bo končal dvoboj v nedeljo zvečer?

Primorje je v prvi zgodovinski domači tekmi pod žarometi izgubil proti Bravo. Kako se bo razpletel dvoboj proti Mariboru? Foto: Aleš Fevžer

Maribor je po stresnem izpadu iz Evrope vrgel vse karte na 1. SNL. Proti Kopru (2:2) je bil uspešen le deloma, tokrat pa želi Tugbert Tanrivermis popeljati rezultatsko krivuljo Maribora še višje in osvojiti Ajdovščino. Če bi se nadaljeval črni mariborski niz na gostovanjih pri Primorju, bi se stolček turškega stratega že lahko nevarno zatresel.

Lahko poči celjska petarda tudi v mreži Mure?

V nedeljo zvečer bo svečano v Celju, saj bodo navijači grofov pozdravili evropske junake, ki so v četrtek v Švici pomendrali Lugano (5:0). Varovanci Alberta Riere so na zadnjih dveh tekmah počili dve petardi v gosteh, zdaj pa želijo izjemen strelski ritem nadaljevati še doma. V knežje mesto prihaja Mura, ki je v sezono vstopila s pomlajeno zasedbo, na treh tekmah pa osvojila zgolj točko.

Celjani so v četrtek navdušili z izvedbo v Thunu, kjer so Luganu zatresli mrežo kar petkrat. Foto: Guliverimage

Celjani napadajo četrto zaporedno zmago, prvič v 1. SNL bi lahko zaigral v celjskem dresu Matija Boben, Riera pa si zaradi ogromne prednosti s prve tekme v Švici lahko pred četrtkovim evropskim dvobojem v Celju celo privošči, da mu ni treba za vsako ceno spočiti vse najboljše. To pa ni najbolj prijetna novica za Muro, ki je izgubila zadnjih pet gostovanj na stadionu Z'dežele. Sodil bo najboljši slovenski delivec pravice Slavko Vinčić.

Nedelja, 10. avgust:

