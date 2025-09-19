Za začetek poslastica: lahko sosed pokvari načrte Mariboru?

Danes se bosta ob 17.30 v štajerski nogometni poslastici v Kidričevem udarila Aluminij in Maribor, ki ga bo prvič v gosteh vodil novi trener Radomir Đalović. Ranjena Olimpija bo v soboto gostila sostanovalca v Stožicah Bravo, pred srečanjem bodo na svoj račun prišli mladi navijači, nato pa bodo zadnjeuvrščene Domžale lovile še kako potrebne točke proti Kopru, ki je v sredo presenetljivo hitro izpadel iz pokala. Nedelja se bo začela v Murski Soboti, kjer se bodo predstavile nepredvidljive Radomlje, nato pa se bodo vodilni Celjani mudili v prestolnici burje. Sodeč po tem, kar sta prikazala Primorje in Celje v prejšnjem krogu, velja pričakovati festival zadetkov.

Konec tedna prinaša konec uvodne četrtine 1. SNL. Deveti krog se bo začel že danes, ko bodo tribune v "šumi" pokale po šivih, saj bo v Kidričevem ob 17.30 gostoval Maribor. Vijolice na gostovanju pri Aluminiju večinoma zmagujejo. Na 16 gostovanjih so zmagali že desetkrat, izgubili pa le trikrat.

Vratar Matjaž Rozman in trener Aluminija Jure Arsić sta v tej sezoni prvič združila moči v 1. SNL. Foto: Jure Banfi

Gostitelji se ne bojijo najbolj trofejnega slovenskega kluba. Trener Jura Arsić, ki v tej sezoni navdušuje z drugoligaškimi prvaki in na lestvici zaseda visoko peto mesto, sporoča, da je Maribor v tem trenutku premagljiv. Podobno razmišlja tudi izkušeni vratar Matjaž Rozman, ki se želi skupaj s soigralci, med katerimi ne manjka nekdanjih upov mariborskega kluba, opravičiti navijačem za bledo predstavo na zadnjem gostovanju v Ajdovščini (1:4). Zaradi kazni bo pri Kidričanih manjkal napadalec Wisdom Sule, pri Mariboru pa ne bo Orpheja Mbine.

Trener Radomir Đalović bo prvič vodil Mariborčane na gostovanju v 1. SNL. Črnogorec, ki je v Sloveniji debitiral z domačo zmago 1:0 proti Muri, junak srečanja pa je po atraktivnem zadetku postal dolgoletni zvezdnik hrvaškega prvenstva Hilal Soudani, opozarja, da je pred vijolicami še ogromno dela. Nedotaknjena mreža Ažbeta Juga proti Muri prinaša dobrodošlo popotnico za dvig samozavesti in optimizma, vse drugo kot zmaga vijolic v Športnem parku Kidričevo pa bi bilo v Ljudskem vrtu, ki želi v tej sezoni prekinili sušo osvajanja lovorik, ocenjeno kot razočaranje.

Družinski dan v Stožicah, bo Bravo spet trn v peti Olimpije?

Če se bo deveti krog začel s sosedskim štajerskim spopadom, pa se bo nadaljeval še z enim lokalnim derbijem. V Stožicah se bosta pomerila ljubljanska prvoligaša Olimpija in Bravo. Vodstvo kluba je v sodelovanju z navijaško skupino Green Dragons pripravilo družinski dan, kjer bodo na svoj račun prišli najmlajši navijači, vse skupaj pa bi lahko prineslo svežo pošiljko pozitivne energije, ki bi pomagala zmajem v obdobju skromnih rezultatov in razočaranj.

Bravo v zadnjem obdobju zelo redko izgublja proti Olimpiji. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji bodo gostili mlajšega mestnega tekmeca, ki jim je v zadnjih letih povzročil že ogromno težav. Nizozemski trener Erwin van de Looi verjame, da lahko njegovi varovanci pokažejo bistveno več, kot so na zadnjem gostovanju v Domžalah, kjer so v drugem polčasu proti Radomljanom zapravili prednost dveh zadetkov in ostali brez vsega (2:3).

Pred srečanjem se je javil tudi predsednik Adam Delius in nagovoril navijače, pri Bravu pa bodo v napadu najbolj stavili na Afričana Venusta Babuolaja ter mladega reprezentanta Martina Pečarja, sicer nekdanjega upa Olimpije, za katerega so se zmaji zanimali tudi to poletje. Trener Aleš Arnol je proti zmajem nastopil že proti številnim trenerjem, največkrat pa se je z Olimpijo razšel brez zmagovalca. Na zadnjih sedmih tekmah se jih je kar pet končalo z remijem.

V Domžale prihajajo ranjeni Koprčani

Sobotni večer bo v znamenju srečanja v Domžalah, na katerem bo skušal Anton Žlogar nadaljevati pozitiven niz. Ko se je vrnil na vroči stolček zadnjeuvrščenega kluba, dvakratni slovenski prvak po sedmih krogih ni imel še niti ene točke. Primorcu je to uspelo. V gosteh pri Bravu je s pomočjo sreče – izenačujoči zadetek v sodnikovem podaljšku je mladi Senegalec Fallou Faye dosegel s pomočjo nogometaša Brava – osvojil dragoceno točko (1:1).

Domžalčani so po katastrofalnem vstopu v sezono in stresnih dogodkih glede organizacije kluba krepko zaostali za tekmeci. Foto: Jure Banfi

V Domžalah je zapihal nov veter upanja, rumena družina pa je nato v pokalu preskočila Dob in si zagotovila nadaljevanje pokalne sezone, ki prinaša zahteven spopad z Olimpijo. Če so Domžalčani še vedno v pokalu, pa je Koper, zadnji finalist pokalnega tekmovanja, presenetljivo hitro izpadel. Ni imel sreče v žrebu, saj je moral že v prvem nastopu v goste razigranemu drugoligašu Taborju, ki zelo redko prejema zadetke. Kanarčki niso znali zatresti njegove mreže, ostalo je 0:0, pri izvajanju 11-metrovk pa so bili uspešnejši Kraševci.

Koprčani so tako v zadnjem tednu doživeli dve razočaranji. Najprej so po katastrofalnem koncu v derbiju kroga in izjemni predstavi v uvodnih 75 minutah izpustili iz rok zmago proti Celju (od 3:0 do 3:3), nato pa so varovanci Slaviše Stojanovića izpadli še iz pokala. Med tednom so v svojih vrstah pozdravila novinca Checka Oumarja Diakiteja in Briana Oddeija, ki bi lahko prvič zaigrala v 1. SNL že v Domžalah.

Mura pogreša točke in zadetke

Nedeljski spored se bo začel v Murski Soboti. Fazanerija, ki bo kmalu bogatejša za pomembno pridobitev, saj bo sklenjen "ring", bo prizorišče dvoboja med Muro in Radomljami. Črno-beli so v sezono vstopili skromno, v osmih nastopih so zmagali le enkrat, skupno pa osvojili le pet točk, tako da zasedajo predzadnje mesto. Radomlje, edini klub v 1. SNL, ki v tej sezoni še ni remiziral, jih je osvojil kar sedem več.

Nogometaši Mure bodo v nedeljo iskali pot do šele druge zmage v tej sezoni. Foto: Jure Banfi

Mura pogreša tudi zadetke. Dosegla jih je le sedem. Manj od nje so jih dali le Domžalčani, mlinarji pa so z odličnim drugim polčasom proti Olimpiji (od 0:2 do 3:2) nakazali, kako bi lahko polnili mreže tekmecev tudi po odhodu najboljšega strelca Mateja Malenška.

Nazadnje v Ajdovščini počila celjska petarda

V sklepnem dejanju devetega kroga, s katerim se bo končala uvodna četrtina prvenstva, se bosta v prestolnici burje spopadla Primorje in Celje. Ajdovci so v prejšnji sezoni parali živce Albertu Rieri, saj so na dveh gostovanjih v knežjem mestu osvojili kar štiri točke. Celjani so v zadnjem medsebojnem srečanju le našli način, kako razorožiti varovance Milana Anđelkovića. Takrat so v Ajdovščini zmagali kar s 5:0. Počila je celjska petarda, ki pogosto odmeva tudi v tej sezoni.

Albert Riera si je s Celjani priigral visoko prednost pred zasledovalci in je že vedno neporažen. Foto: Jure Banfi

Celjani so za zdaj absolutni vladarji 1. SNL. So še edini neporaženi, kar je tudi velik cilj Riere, imajo ogromno prednost pred zasledovalci, imajo najboljši napad (27 zadetkov na osmih tekmah, torej kar tri in pol na srečanje) ter najboljšo obrambo (na osmih tekmah so prejeli le sedem zadetkov, od tega kar tri na zadnji tekmi v Kopru). Njihova gol razlika znaša osupljivih +20, kar je slab znak za Primorje, a pozor. Ajdovci so na zadnji tekmi izkušenega vratarja Aluminija Matjaža Rozmana premagali kar štirikrat, s tem pa nakazali, da bodo lačni zadetkov tudi proti vodilni ekipi prvenstva.

