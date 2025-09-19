Nov uspeh Eme Volavšek: skupno tretja na poletni veliki nagradi

Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na finalu poletne velike nagrade v Val di Fiemmeju osvojila šesto mesto, s čimer je pristala na tretjem mestu skupnega seštevka tega tekmovanja, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije. V tej poletni VN je bila sicer tudi najboljša tekačica.

Zmagovalka zadnje tekme poletne velike nagrade 2025 je Finka Minja Korhonen, ki je na petkilometrski trasi nadoknadila zaostanek za Japonko Juno Kasai in jo na koncu premagala za 3,3 sekunde. Tretja je bila še ena Finka Heta Hirvonen, ki je ubranila položaj po skakalnem delu preizkušnje.

Zmagovalka poletne velike nagrade in obeh tekem pred preizkušnjo v Val di Fiemmeju, Nemka Nathalie Armbruster, je bila tokrat četrta. Do šestega se je s 14. po skoku na srednji olimpijski napravi prebila najboljša tekačica sezone Ema Volavšek. Tia Malovrh je bila po skoku na petem mestu, na tekaški preizkušnji pa je izgubila nekaj mest in sezono končala z 12. mestom.

V skupnem seštevku je slavila Armbruster pred Korhonen in Volavšek.