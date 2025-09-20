Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
20. 9. 2025,
18.47

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Vid Vrhovnik Ema Volavšek Gašper Brecl Tia Malovrh Val Di Fiemme nordijska kombinacija

Sobota, 20. 9. 2025, 18.47

1 ura, 36 minut

Festival nordijskega športa

Slovenska mešana ekipa v Val di Fiemmeju na petem mestu

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Tia Malovrh | Slovenija je tekmovala v postavi Tia Malovrh (na sliki), Ema Volavšek, Gašper Brecl in Vid Vrhovnik. | Foto Nordic Focus

Slovenija je tekmovala v postavi Tia Malovrh (na sliki), Ema Volavšek, Gašper Brecl in Vid Vrhovnik.

Foto: Nordic Focus

S tekmo mešanih ekip se je v Val di Fiemmeju nadaljeval festival nordijskega športa. Slovenija je v postavi Tia Malovrh, Ema Volavšek, Gašper Brecl in Vid Vrhovnik zasedla peto mesto oziroma četrto med vsemi nastopajočimi nacijami.

Tesne zmage na 15-kilometrski progi se je razveselila prva nemška ekipa v postavi Jenny Nowak, Julian Schmid, Johannes Rydzek in Nathalie Armbruster, ki je po drugem mestu po skokih na srednji napravi na koncu za 1,7 sekunde ugnala prvo avstrijsko zasedbo, ki je vodila po skokih in sicer v postavi Claudia Purker, Stefan Rettenegger, Johannes Lamparter in Lisa Hirner.

50 sekund je na tretjem mestu zaostala Norveška, šesta po skokih v postavi Marte Leinan Lund, Einar Luraas Oftebro, Jens Luraas Oftebro in Ida Marie Hagen.

Četrta je bila druga avstrijska zasedba, peta pa Slovenija v postavi Tia Malovrh, Gašper Brecl, Vid Vrhovnik in Ema Volavšek. Naši so bili po skokih deveti z zaostankom 1:32 minute, v cilju pa so zaostali le dve sekundi več in so v neposrednem boju ugnali Francijo in Finsko.

Jutri se bo poletna velika nagrada končala s posamično tekmo kombinatorcev na veliki skakalnici.

Preberite še:

Ema Volavšek
Sportal Nov uspeh Eme Volavšek: skupno tretja na poletni veliki nagradi
Vid Vrhovnik Ema Volavšek Gašper Brecl Tia Malovrh Val Di Fiemme nordijska kombinacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.