Slovenska mešana ekipa v Val di Fiemmeju na petem mestu

S tekmo mešanih ekip se je v Val di Fiemmeju nadaljeval festival nordijskega športa. Slovenija je v postavi Tia Malovrh, Ema Volavšek, Gašper Brecl in Vid Vrhovnik zasedla peto mesto oziroma četrto med vsemi nastopajočimi nacijami.

Tesne zmage na 15-kilometrski progi se je razveselila prva nemška ekipa v postavi Jenny Nowak, Julian Schmid, Johannes Rydzek in Nathalie Armbruster, ki je po drugem mestu po skokih na srednji napravi na koncu za 1,7 sekunde ugnala prvo avstrijsko zasedbo, ki je vodila po skokih in sicer v postavi Claudia Purker, Stefan Rettenegger, Johannes Lamparter in Lisa Hirner.

50 sekund je na tretjem mestu zaostala Norveška, šesta po skokih v postavi Marte Leinan Lund, Einar Luraas Oftebro, Jens Luraas Oftebro in Ida Marie Hagen.

Četrta je bila druga avstrijska zasedba, peta pa Slovenija v postavi Tia Malovrh, Gašper Brecl, Vid Vrhovnik in Ema Volavšek. Naši so bili po skokih deveti z zaostankom 1:32 minute, v cilju pa so zaostali le dve sekundi več in so v neposrednem boju ugnali Francijo in Finsko.

Jutri se bo poletna velika nagrada končala s posamično tekmo kombinatorcev na veliki skakalnici.

