Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
29. 11. 2025,
16.12

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Johannes Lamparter Vid Vrhovnik nordijska kombinacija

Sobota, 29. 11. 2025, 16.12

29 minut

Ruka, nordijska kombinacija

Lamparter znova zmagal v Ruki, Vrhovnik 30.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vid Vrhovnik | Vrhovnik je skupno 32. s 33 točkami. | Foto Guliverimage

Vrhovnik je skupno 32. s 33 točkami.

Foto: Guliverimage

Nordijski kombinatorci so v Ruki na Finskem opravili drugo od treh tekem v tem koncu tedna. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so danes opravili le tek na 10 kilometrov, za skakalni del pa so obveljali izidi iz provizorične serije. Zmagal je Avstrijec Johannes Lamparter, Vid Vrhovnik je bil 30.

Na skrajšani tekmi je Lamparter po petkovem slavju slavil še drugič zapovrstjo, tokrat je za dobre pol minute prehitel Nemca Juliana Schmida, ki je bil drugi tudi včeraj, tretji pa je bil še en Avstrijec Thomas Retteneger, ki je zaostal še dobrih deset sekund več.

Vrhovnik je v teku z 38. mesta napredoval na končno 30. s skoraj štirimi minutami zaostanka, Gašper Brecl pa je bil 44.

Vrhovnik je skupno 32. s 33 točkami.

V nedeljo bo v Ruki še tekma s skupinskim startom.

Preberite še:

Vid Vrhovnik
Sportal Uvodna tekma zime Lamparterju, Vid Vrhovnik 29.
Lisa Hirner
Sportal Nordijska kombinatorka Lisa Hirner konec tedna na tekmi smučarskih skakalk
Johannes Lamparter Vid Vrhovnik nordijska kombinacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.