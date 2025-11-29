Lamparter znova zmagal v Ruki, Vrhovnik 30.

Nordijski kombinatorci so v Ruki na Finskem opravili drugo od treh tekem v tem koncu tedna. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so danes opravili le tek na 10 kilometrov, za skakalni del pa so obveljali izidi iz provizorične serije. Zmagal je Avstrijec Johannes Lamparter, Vid Vrhovnik je bil 30.

Na skrajšani tekmi je Lamparter po petkovem slavju slavil še drugič zapovrstjo, tokrat je za dobre pol minute prehitel Nemca Juliana Schmida, ki je bil drugi tudi včeraj, tretji pa je bil še en Avstrijec Thomas Retteneger, ki je zaostal še dobrih deset sekund več.

Vrhovnik je v teku z 38. mesta napredoval na končno 30. s skoraj štirimi minutami zaostanka, Gašper Brecl pa je bil 44.

Vrhovnik je skupno 32. s 33 točkami.

V nedeljo bo v Ruki še tekma s skupinskim startom.

