Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
13.17

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Haruka Kasai Predazzo nordijska kombinacija

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 13.17

51 minut

Haruka Kasai

V olimpijskem Predazzu še tretja poškodba kolenskih vezi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Haruka Kasai | Haruka Kasai si je poškodovala križne vezi. | Foto Guliverimage

Haruka Kasai si je poškodovala križne vezi.

Foto: Guliverimage

Generalka nordijskih športov na novih olimpijskih skakalnicah v Predazzu je kar trem športnicam bržčas predčasno končala olimpijske sanje. Tako kot zvezdnici smučarskih skokov Avstrijka Eva Pinkelnig in Kanadčanka Alexandria Loutitt si je tudi nordijska kombinatorka Haruka Kasai po padcu minuli konec tedna v dolini Fiemme poškodovala križne vezi.

Japonska smučarska zveza je diagnozo Kasai - natrgane križne vezi - objavila danes, kar pomeni, da bo morala dobitnica bronaste medalje s svetovnega prvenstva izpustiti vsaj nekaj mesecev prihajajoče olimpijske sezone.

Že pred tem so se olimpijske sanje končale za legendarno avstrijsko skakalko Pinkelnig. Sedemintridesetletna nekdanja številka 1 je v četrtek po doskoku v finalni seriji na srednji skakalnici padla in obležala v izteku. Poznejši zdravniški pregled je pokazal, da je zanjo sezone že konec.

To bržkone za izkušeno skakalko, zmagovalko 16 tekem svetovnega pokala pomeni tudi konec kariere, saj si je želela še enkrat nastopiti na olimpijskih igrah, zdaj pa letos te možnosti ne bo imela.

Zdravniki so ji diagnosticirali strgano sprednjo križno vez, strgan medialni in lateralni meniskus v levem kolenu ter poškodbo hrustanca. Operacijo je prestala minuli petek.

Loutitt pa se je poškodovala v kvalifikacijah na veliki skakalnici. Svetovna prvakinja iz Planice je tako kot Pinkelnig na doskočišče pristala z velike višine, po padcu je najprej skušala sama vstati, a so jo nato prepeljali na pregled v bolnišnico, ki je pokazal poškodbo meniskusa in strgano križno vez.

Avstrijska reprezentanca je po omenjenih padcih odpovedala nastop na generalki za OI.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je po padcih na prizorišču sicer sklicala sestanek vseh reprezentanc v luči prizadevanj za večjo varnost športnikov, vendar brez epiloga. "Razpravljali so o tem, da je treba skakalne drese prilagoditi, da se preprečijo tako visoki in težki pristanki," je pojasnil glavni trener avstrijske ekipe Thomas Diethart. "Dokler ne bo končne odločitve o spremembi opreme, ne bomo tekmovali."

Preberite še:

Vid Vrhovnik
Sportal Popolno zmagoslavje Avstrijcev, Vid Vrhovnik spet odlično tekel
Tia Malovrh
Sportal Slovenska mešana ekipa v Val di Fiemmeju na petem mestu
Bojan Makovec
Sportal Veliko olimpijsko priznanje za dobro znan slovenski glas
Haruka Kasai Predazzo nordijska kombinacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.