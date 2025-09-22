V olimpijskem Predazzu še tretja poškodba kolenskih vezi

Generalka nordijskih športov na novih olimpijskih skakalnicah v Predazzu je kar trem športnicam bržčas predčasno končala olimpijske sanje. Tako kot zvezdnici smučarskih skokov Avstrijka Eva Pinkelnig in Kanadčanka Alexandria Loutitt si je tudi nordijska kombinatorka Haruka Kasai po padcu minuli konec tedna v dolini Fiemme poškodovala križne vezi.

Japonska smučarska zveza je diagnozo Kasai - natrgane križne vezi - objavila danes, kar pomeni, da bo morala dobitnica bronaste medalje s svetovnega prvenstva izpustiti vsaj nekaj mesecev prihajajoče olimpijske sezone.

Že pred tem so se olimpijske sanje končale za legendarno avstrijsko skakalko Pinkelnig. Sedemintridesetletna nekdanja številka 1 je v četrtek po doskoku v finalni seriji na srednji skakalnici padla in obležala v izteku. Poznejši zdravniški pregled je pokazal, da je zanjo sezone že konec.

To bržkone za izkušeno skakalko, zmagovalko 16 tekem svetovnega pokala pomeni tudi konec kariere, saj si je želela še enkrat nastopiti na olimpijskih igrah, zdaj pa letos te možnosti ne bo imela.

Zdravniki so ji diagnosticirali strgano sprednjo križno vez, strgan medialni in lateralni meniskus v levem kolenu ter poškodbo hrustanca. Operacijo je prestala minuli petek.

Loutitt pa se je poškodovala v kvalifikacijah na veliki skakalnici. Svetovna prvakinja iz Planice je tako kot Pinkelnig na doskočišče pristala z velike višine, po padcu je najprej skušala sama vstati, a so jo nato prepeljali na pregled v bolnišnico, ki je pokazal poškodbo meniskusa in strgano križno vez.

Avstrijska reprezentanca je po omenjenih padcih odpovedala nastop na generalki za OI.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je po padcih na prizorišču sicer sklicala sestanek vseh reprezentanc v luči prizadevanj za večjo varnost športnikov, vendar brez epiloga. "Razpravljali so o tem, da je treba skakalne drese prilagoditi, da se preprečijo tako visoki in težki pristanki," je pojasnil glavni trener avstrijske ekipe Thomas Diethart. "Dokler ne bo končne odločitve o spremembi opreme, ne bomo tekmovali."

