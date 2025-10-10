"Zadovoljen bom z dobrimi skoki, vemo pa, kam kotiramo z njimi. Nas je pa vse skupaj (bolezen in poškodba, op. a.) zagotovo stalo dveh močnih tekmovalk, kar pomeni, da je tudi konkurence znotraj reprezentance manj. A za zdaj se to niti toliko ne opazi, saj prihajajo olimpijske igre in bi rekel, da je prej nasprotno, da garajo še za njiju," o izzivih, ki so reprezentanco doleteli v pripravah na olimpijsko sezono, pravi glavni trener slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Jurij Tepeš. Februarja bo skakalke prvič kot selektor vodil na tekmovanju petih krogov v Predazzu, kjer je septembra z žalostjo opazoval neprijetne prizore: "Tega si res ne želimo. Težko je to gledati."

Glavni trener ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš si ni zamišljal takšnih priprav na olimpijsko sezono. Njegova ekipa je doživela več udarcev, tako da prihajajoče zime ne bo začela v najmočnejši zasedbi. Tina Erzar, za katero upa, da bo njeno zdravljenje anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu uspešno in da se bo čim prej lahko vrnila v normalno življenje, je morala povsem odmisliti smučarske skoke. Taja Bodlaj je po težavah s kolenom, ki so se vlekle dalj časa, prestala operativni poseg in je v procesu rehabilitacije.

Če je Erzar morala prečrtati olimpijsko tekmovalno obdobje, pa se bo Bodlaj priključila z zamikom. "Tajina rehabilitacija bo nekoliko daljša, kot smo upali. Upali smo, da bo decembra že na smučeh, kar se verjetno ne bo zgodilo. Tetiva je bila natrgana, treba jo je bilo zašiti, tako da se je rehabilitacija podaljšala za vsaj en mesec in Taja za zdaj še ne trenira. Upam, da bo nazaj sredi zime. A kaj to pomeni za rezultate, ne moremo vedeti. Fizično bo tam, kjer mora biti, bo pa ob njeni vrnitvi manjko skokov kar velik. Zelo hitro se bo morala privaditi tudi na novo opremo, saj so se preostale privajale celotno poletje, ona pa ne."

Forma Eme Klinec, ki se ji poletni grand prix v Predazzu ni izšel, ni na želeni ravni, po trenerjevih besedah potrebuje predvsem čas zase. "Ema trenutno potrebuje nekoliko več časa, da se prilagodi na opremo. Zdaj potrebuje predvsem mir, da se spravi v tisto pravo formo," o varovanki pravi Tepeš, zadovoljen, da sta se na tekmah grand prixa znašli Maja Kovačič in Tinkara Komar: "Na poletni veliki nagradi v Rasnovu sta, res da morda v malo manjši konkurenci, dosegli zelo solidne rezultate. Vesel sem, da se tudi mlajši del reprezentance priključuje."

Niki "grizeta"

Vedrega obraza je tudi ob omembi obeh Nik, zmagovalke zadnjih dveh sezon Prevc in povratnice Vodan. "Z obema sem res zelo zadovoljen. Nika Vodan letos deluje drugače, veliko boljše kot lani, ko je z bolečinami težko trenirala. Grize. In ko ona grize, takrat je nevarna, kar je pokazal tudi poleti. Nika Prevc pa podobno kot lani. Imamo dve zelo močni tekmovalki, želel pa bi si, da se preostale čim prej in čim bolj približajo."

Skakalci in skakalke so pred slabimi tremi tedni tudi tekmovalno preizkusili olimpijski napravi v Predazzu, na katerih se bodo februarja borili na tekmovanju petih krogov. Več reprezentanc je prizorišče zapustilo z grenkim priokusom, saj je pri skakalkah na manjši napravi, ki jo bodo do OI popravili, prišlo do več poškodb, zaradi katerih sta na primer avstrijska veteranka Eva Pinkelnig in Alexandria Loutitt sezono končali, še preden bi se začela.

"Bilo je stresno tako za tekmovalke kot za trenerje, nihče si tega ni želel. Tista mala skakalnica nese nekoliko više in je zahtevna, drugačna, sile pri doskoku so enostavno zelo velike. Kljub temu da so bili skoki kratki, so se dogajale poškodbe in tega si res ne želimo. Težko je to gledati. Čeprav je šlo za skakalke iz drugih držav, preživimo veliko časa skupaj, tekmujemo in nihče si ne želi poškodb nikogar," je dogajanje v Italiji opisal Tepeš, ki se je z varovankami nekaj dni po žalostnih prizorih vrnil tja na trening.

"Vse se je zgodilo tako na hitro, da ob vrnitvi niti ni bilo prisotnega strahu, poleg tega pa smo večino skokov, razen treh, opravili na veliki napravi, ki je boljša."

"Želim si dobrih skokov, vemo pa, kam kotiramo z njimi"

Skakalke do začetka svetovnega pokala v Lillehammerju (20. november) čaka še zadnje prizorišče svetovnega pokala v Klingenthalu (25., 26. oktober), nato pa sklepni del priprav.

Slovenski ženski tabor je na zadnjih olimpijskih igrah zbirko kolajn obogatil z zlatom (Urša Bogataj) in bronom (Nika Križnar) na srednji skakalnici, obe pa sta nato na tekmi mešanih ekipi s Timijem Zajcem in Petrom Prevcem skočili do olimpijskega zlata.

"Kot vedno rečem, bom zadovoljen z dobrimi skoki, vemo pa, kam kotiramo z dobrimi skoki. Celo poletno sezono, moram reči, so dekleta zelo zraven, čeprav poletni rezultati ne pomenijo največ za zimsko sezono. Indici, kje smo, se bodo pokazali že na prvih nekaj tekmah zimske sezone. So nas pa težave zagotovo stale dveh močnih tekmovalk, kar pomeni, da je tudi konkurence znotraj reprezentance manj. A za zdaj se to ne opazi toliko, saj prihajajo olimpijske igre in bi rekel, da je prej nasprotno, da garajo še za njiju," je Tepeš ob koncu dejal, s čim bo zadovoljen po koncu naslednje zimske sezone, ki se bo zaključila s prvimi tekmovalnimi poleti za ženske na Letalnici bratov Planišek.